Puretusta hirren hyötykäytön lisäksi opinnäytetyössä kartoitettiin kierrätykseen liittyviä esteitä ja mahdollisuuksia osana rakennusalan kiertotaloutta.

Uudelleenkäytöllä tarkoitetaan tutkimuksessa hirren siirtymistä suoraan uuteen käyttökohteeseen rakennusmateriaalina sellaisenaan, ei esimerkiksi energiakäyttöä. Kuvituskuva.

Uudelleenkäytöllä tarkoitetaan tutkimuksessa hirren siirtymistä suoraan uuteen käyttökohteeseen rakennusmateriaalina sellaisenaan, ei esimerkiksi energiakäyttöä. Kuvituskuva. Kuva: Joel Rosenberg

Jopa 71 prosenttia purettavasta hirsimateriaalista päätyy uudelleenkäyttöön.

Tieto käy ilmi Janita Immosen tuoreesta rakennustekniikan tutkinto-ohjelman AMK-opinnäytetyöstä.

Puretun hirren hyötykäytön lisäksi Karelia-ammattikorkeakoulussa tehdyssä opinnäytetyössä kartoitettiin kierrätykseen liittyviä esteitä ja mahdollisuuksia osana rakennusalan kiertotaloutta.

Tutkimus toteutettiin kahdella verkkokyselyllä, jotka kohdistettiin kunnallisille rakennusvalvontaviranomaisille sekä purku- ja rakennusalan yrityksille.

Aineisto käsitti yhteensä 89 vastaajaa ja 15 maakuntaa. Se on toistaiseksi yksi laajimmista alan nykytilaa kartoittavista aineistoista Suomessa.

Jopa 71 prosenttia purettavasta hirsimateriaalista päätyy uudelleenkäyttöön.

Prosenttiosuus 71 perustuu kierrätyshirttä aktiivisimmin hyödyntävien toimijoiden arvioon. Luku kuvaa alan parhaita käytäntöjä eikä koko toimialan keskiarvoa.

Luvun voidaan Immosen mukaan kuitenkin katsoa osoittavan, että korkea kierrätysaste on käytännössä saavutettavissa.

Uudelleenkäytöllä tarkoitetaan tässä yhteydessä hirren siirtymistä suoraan uuteen käyttökohteeseen rakennusmateriaalina sellaisenaan, ei esimerkiksi energiakäyttöä.

Toimijoiden arvioiden mukaan hirttä päätyy uudelleen käytön lisäksi purkamisen jälkeen myyntiin kierrätysmateriaaleina (6 prosenttia), varastoon myöhempää käyttöä varten (4 prosenttia), jätteenkeräykseen (1 prosentti) tai energian tuotantoon (14 prosenttia).

Muuhun purettua hirttää päätyy noin neljä prosenttia.

Vertailukohtana voidaan Immosen mukaan käyttää lamellihirsiseinärakenteelle laadittua ympäristöselostetta RTS_191_22. Sen elinkaaren loppuvaiheen skenaariossa oletetaan 30 prosentin uudelleenkäyttöaste ja materiaalikierrätyksen osuudeksi nolla prosenttia

”Massiivihirrelle ei ole saatavilla vastaavaa tuoteryhmäkohtaista ympäristöselostetta. Tätä voidaan pitää merkittävänä puutteena, sillä lamellihirsi kehitettiin vasta 1980-luvulla, ja sitä vanhempi hirsirakennuskanta koostuu käytännössä kokonaan massiivihirrestä”, Immonen toteaa tiedotteessa.

Eri kohteiden, alueiden ja toimijoiden välillä havaittiin merkittävää vaihtelua Kierrätysasteessa.

Keskeisimmiksi esteiksi tunnistettiin purkukäytäntöjen erot, materiaalien epätasainen kunto, puutteellinen varastointi ja logistiikka sekä markkinoiden hajanaisuus.

Aihe on Immosen mukaan ajankohtainen myös siksi, että rakentamisen sääntelyllä ohjataan alaa yhä vahvemmin kohti kiertotaloutta.

”Vuonna 2025 voimaan tulleessa rakentamislaissa korostetaan rakennusten vähähiilisyyttä, pitkäikäisyyttä ja materiaalien tehokasta hyödyntämistä. Samalla rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöä ja kierrätystä edistetään EU:n kiertotaloustavoitteiden kautta.”

Eri kohteiden, alueiden ja toimijoiden välillä havaittiin merkittävää vaihtelua Kierrätysasteessa. Keskeisimmiksi esteiksi tunnistettiin purkukäytäntöjen erot, materiaalien epätasainen kunto, puutteellinen varastointi ja logistiikka sekä markkinoiden hajanaisuus.

Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan Immosen mukaan arvioida, että uudelleenkäytössä on merkittävää, vielä osittain hyödyntämätöntä potentiaalia.

”Kierrätysasteen parantamisen voidaan katsoa edellyttävän yhtenäisempiä purkukäytäntöjä, parempaa tiedon saatavuutta toimijoiden välillä sekä selkeämpää markkinoiden ja sääntelyn tarjoamaa ohjausta.”

Jatkotutkimusta tarvitaan erityisesti kierrätysasteen systemaattisen mittaamisen kehittämiseksi, sillä alalta puuttuu toistaiseksi yhtenäinen seurantamalli.

Joko sinulle tulee MT:n metsäuutiskirje? Saat ajankohtaisia juttuvinkkejä sähköpostiisi kerran viikossa tilaamalla maksuttoman metsäuutiskirjeen.