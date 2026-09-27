Maaseudun Tulevaisuus kertoi toissa vuonna sotkamolaisesta Jari Kropsusta, joka viljeli perunoita metsässä ja mainosti niiden taianomaista makua.

Siitä innostuneena kuhmolainen Pentti Heikura kokeili viime vuonna, onnistuisiko perunanviljely myös suolla.

Onnistuihan se. Tänä kesänä Heikura lisäsi viljelyalaa ja istutti kolme parinkymmenen metrin riviä siemenperunaa turpeeseen. Lannoitteena hän käytti oman kodin lämmityksestä kertynyttä tuhkaa, jota hän oli koko talven kerännyt talteen.

Nyt kaikki perunat on nostettu. Heikura arvioi, että satoa kertyi noin sata kiloa.

”Olin ihan yllättynyt, miten hyvin peruna kasvaa suolla tuhkalla.”

Heinäkuussa peruna kukki komeasti turpeeseen perustetussa penkissä. Kuva: Pentti Heikura

77-vuotias entinen maanviljelijä kertoo käyttävänsä myös naapurilta saatavaa karjanlantaa, mutta ei lainkaan torjunta-aineita tai teollisia lannoitteita.

Nyt kun keinolannoitteet ovat kalliita, Heikura suosittelee muitakin kokeilemaan tuhkalannoitusta.

”Tuhka ei maksa mitään, kun sitä tulee omasta uunista.”

”Tuhka ei maksa mitään, kun sitä tulee omasta uunista.” Pentti Heikura

Hän kuitenkin painottaa, että suon täytyy olla sellainen, jota ei ole aiemmin viljelty, koska muuten siellä on ravinteita, jotka yhdessä tuhkan kanssa aiheuttavat rupisuutta.

Suolla kasvanutta Annabelle-perunaa laarissa. Kuva: Pentti Heikura

Elo-syyskuu oli Kainuussa hyvin sateinen, minkä vuoksi märkää turvetta tarttui nostossa perunoihin. Heikuran mukaan turve kannattaa pestä heti pois, sillä muuten se tarttuu perunaan entistä tiukemmin.

Sadosta tuli hänen mukaansa hyvälaatuista. Ei ollut rupea eikä ruttoa.

”Perunoista tuli niin valkeita ja puhtaan näköisiä”, hän iloitsee.

Lajikkeiksi Heikura valitsi Annabellen, Rosamundan ja Nicolan.

Heikura myy perunoitaan Kuhmon torilla. Hänen mukaansa ilman kemiallisia torjunta-aineita ja lannoitteita kasvatetut perunat kiinnostavat asiakkaita.

Eläkkeellä hän on ollut jo 13 vuotta, mutta kertoo kasvattavansa perunaa ja juureksia ajankuluksi.