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UPM:n ja Sappin yhteisyritykselle nimitetty johtajat
UPM ja Sappi ovat nimittäneet johtajat suunnitteilla olevaan graafisten paperien yhteisyritykseensä. Nimitykset toteutuvat, jos yhteisyritys saa tarvittavat viranomaishyväksynnät.
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Metsä
|
Metsäteollisuus
8.9.2026
14:44
Jussi Vehkala
Artikkelin aiheet
UPM
Sappi
yhteisyritys
graafinen paperi
nimitys
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