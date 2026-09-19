Reuters: EU aikoo estää UPM:n ja Sappin miljardidiilinViranomaisten on määrä tehdä päätös kaupasta 11. marraskuuta mennessä.
EU:n kilpailuviranomaiset aikovat estää metsäyhtiö UPM:n yhteisyrityksen eteläafrikkalaisen Sappi Limitedin kanssa, kertoo uutistoimisto Reuters.
Reutersin lähteet kertovat, että yhtiöt eivät ole suostuneet tekemään myönnytyksiä kilpailuongelmien ratkaisemiseksi.
Yhtiöt eivät myöskään onnistuneet vakuuttamaan viranomaisia kaupan eduista aiemmin tällä viikolla pidetyssä suljetussa kuulemisessa, kertoi yksi lähteistä.
1,42 miljardin euron yhteisyritykseen tulisi UPM:n painopaperiliiketoiminta Euroopassa ja Yhdysvalloissa sekä Sappin painopaperiliiketoiminta Euroopassa.
Yhteisyrityksestä tulisi Euroopan suurin graafisten paperien toimija.
Yritykseen siirtyisi kaksitoista paperitehdasta. Näistä viisi on Suomessa: UPM:n Kymin, Rauman ja Jämsänkosken paperitehtaat sekä Sappin Kirkniemen paperitehdas.
Viranomaisten on määrä tehdä päätös kaupasta 11. marraskuuta mennessä.
UPM ja Sappi ilmoittivat suunnitellusta yhteisyrityksestä viime vuonna ja allekirjoittivat kaupan lopullisen sopimuksen toukokuussa.
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