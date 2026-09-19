Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Tilaa
Hae
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaan
Juuri nyt | Ihminen on luonnostaan retkahtaja – tällaisia seurauksia sillä on
Tilaajalle | Vanhaakin taloa voi automatisoida elämää helpottavaksi – jo parilla sadalla eurolla pääsee alkuun