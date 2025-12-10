Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Tilaa
Hae
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaan
Juuri nyt | Taivas pysyy harmaana vielä muutaman päivän – tämän verran on luvassa lunta
Tilaajalle | Villasta ei ole jatkossakaan mahdollista maksaa maataloustukea – esteenä EU:n perussopimus