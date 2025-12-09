Lukijalta: Yhteisesti sovitusta hirvikannasta täytyy pitää kiinni Usealta taholta on tullut viestejä, että hirviseurueet ovat jättämässä tarkoituksella osan kaatoluvista käyttämättä, kirjoittaa Lauri Korpijaakko.

Hirvituhoja männikössä. Kuvituskuva. Kuva: Timo Heikkala

Mielipide | Erä Lukijalta Lauri Korpijaakko

Järkevä, monimuotoisen ja kestävän metsätalouden edellyttämä koivun ja männyn viljely on vihdoin saatu lisääntymään hirvikantojen laskettua kohtuulliselle tasolle.

Nyt on yllättäen kuulunut huolestuttavia uutisia usealta taholta, että hirviseurueet ovat jättämässä tarkoituksella osan kaatoluvista käyttämättä.

Ollaanko taas kasvattamassa hirvikantoja metsätaloudelle kestämättömälle tasolle? Se mitätöi hirvitalousalueilla tehdyt toimet ja yhdessä sovitut kaatotavoitteet.

Hirvikannan koko noin 2,5 hirveä tuhatta hehtaaria kohden on tavoite, mikä sekä metsätalouden, liikenneturvan että hirvikannan rakenteen puolesta voidaan kohtuudella hyväksyä. Nyt ehtii vielä päästä ainakin lähelle yhteisesti sovittua kaatotavoitetta.

Lämmin kiitos kaikille hirviporukoille syksyisen urakan hoidosta.

Lauri Korpijaakko

Hämeenkyrö