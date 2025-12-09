Puutarha-ala vaatii kieltämään riistalajien talviruokinnan: Tuhot kohtuuttomat ja punkit leviävät Vierasperäiset hirvieläimet ovat lisääntyneet niin paljon, ettei monilla pihoilla voi kasvattaa enää juuri mitään. Myös taimistot kärsivät vahingoista.

Pihassa laiduntavat kauriit ovat tuttu näky monelle omakotitaloasujalle. Kuva: Puutarhaliitto ry

Metsä | Erä Katja Lamminen

Puutarha-alan järjestöjen mukaan peurat ja kauriit aiheuttavat yhä suurempia vahinkoja suomalaisille pihoille ja puutarhoille.

”Vieraslajit ja valikoiva metsästys ovat lisänneet hirvieläinkantoja, mikä tuo mukanaan tuhot ja punkkien leviämisen”, Puutarhaliiton kokoamassa tiedotteessa sanotaan.

Riistanhoidon seurauksena vieraslajit valkohäntäkauris ja kuusipeura sekä siirtoistutettu metsäkauris ovat lisääntyneet niin paljon, ettei monilla alueilla pihoilla voi enää kasvattaa mitään.

Hirvieläimet syövät hyöty- ja koristekasvit, marjapensaat, havukasvit ja hedelmäpuut. Lisäksi ne vahingoittavat nuoria taimia ja estävät kasvien uudistumisen, mikä heikentää puutarhojen ja viheralueiden monimuotoisuutta.

”Kotimaiset taimet korvautuvat tuontikasveilla, mikä heikentää alan kilpailukykyä ja kestävää kehitystä.”

Puutarha-alan mukaan peuratuhot ovat taimistoviljelmillä paikoin niin mittavia, että yritystoiminnan jatkaminen on vaikeaa:

”Tämä aiheuttaa merkittäviä taloudellisia menetyksiä ja uhkaa kotimaisen taimituotannon jatkuvuutta. Seurauksena kotimaiset taimet korvautuvat tuontikasveilla, mikä heikentää alan kilpailukykyä ja kestävää kehitystä.”

Myös kuluttajat epäröivät ostaa kasveja, jotka päätyvät nopeasti peurojen suuhun. Alan kannattavuus ja puutarhaharrastuksen ilo kärsivät.

Lisäksi hirvieläimet levittävät tehokkaasti punkkeja, jotka voivat kantaa vakavia taudinaiheuttajia, kuten borreliaa ja puutiaisaivokuumevirusta.

”Metsästäjien harrastama vieraslajisten riistaeläinten kasvatus vapaana ilman aitauksia tuhoaa muiden omaisuutta.”

Valkohäntä- ja metsäkauris ovat lisääntyneet voimakkaasti 15 vuoden aikana Etelä-Suomessa.

”Yksi syy on metsästäjien ylläpitämä talviruokinta ja valikoiva metsästys, jolla säädellään urosten ja naaraiden suhdetta”, tiedotteessa kritisoidaan.

Eläimiä ruokitaan talvisin yli 36 000 ruokintapaikalla. Keskimäärin jokainen metsästäjä vie hirvieläimille noin 600 kiloa viljaa ja juureksia, yhteensä 17,6 miljoonaa kiloa vuodessa. Puutarhaliiton mukaan määrä riittäisi 50 000 valkohäntäpeuran koko vuoden ravinnoksi.

Ruokintapaikat houkuttelevat myös rottia, supikoiria, rusakoita, villisikoja ja jopa suurpetoja.

”Metsästäjien harrastama vieraslajisten riistaeläinten kasvatus vapaana ilman aitauksia tuhoaa muiden omaisuutta, heikentää alan elinkeinonharjoittajien työtä ja tuo vakavia sairauksia aiheuttavat punkit kotipihoille.”

Puutarha-alan järjestöt vaativat Suomen Riistakeskusta ryhtymään toimenpiteisiin riistaeläinten aiheuttamien piha- ja puutarhavahinkojen vähentämiseksi ja korvaamiseksi. Ensisijaista olisi kieltää riistaeläinten talviruokinta.

Vaatimuksen takana ovat Puutarhaliitto, Suomen Puutarhakauppiaat, Kauppapuutarhaliitto, Hedelmä- ja Marjanviljelijät, Suomen Siirtolapuutarhaliitto, Suomen Ruususeura sekä Lasten ja Nuorten Puutarhayhdistys.