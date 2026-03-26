Mediat: Hirvi lisättiin Ruotsin punaiselle listalle – ei vaikuta metsästykseen Hirven päätyminen punaiselle kirjalle ei estä tai vaikuta hirvenmetsästykseen, sillä hirviä on edelleen runsaasti.

Hirvien väheneminen Ruotsissa johtuu osittain tietoisesta riistanhoidosta, ei akuutista lajiin kohdistuvasta uhasta. Kuva: Markku Vuorikari

Metsä | Erä Eija Vallinheimo

Punainen kirja on raportti, johon on koottu tieto eliölajien uhanalaisuudesta ja niiden uhanalaisuusluokituksesta. Ruotsin maatalousyliopiston SLU:n lajitietokanta esitteli alkuviikosta uuden punaisen listan, jossa on arvioitu 23 103 lajin tilannetta ja kehityssuuntia. Näistä 5 217 on punaisella listalla ja 2 373 luokiteltu uhanalaiseksi. Kasvua on tapahtunut 10 prosenttia vuoteen 2020 verrattuna, SLU kirjoittaa lehdistötiedotteessa.

Hirvi on nyt ensimmäistä kertaa lisätty Ruotsissa punaiselle listalle ja luokiteltu silmälläpidettäväksi. Samaan aikaan hirviä on edelleen Ruotsissa runsaasti.

Punaisen listan lajeja arvioidaan populaatiokehityksen, populaation koon ja elinympäristön mukaan. Hirvien väheneminen Ruotsissa johtuu osittain tietoisesta riistanhoidosta, ei akuutista lajiin kohdistuvasta uhasta. Ruotsissa yhtenä hirvien riistanhoitotavoitteena on ollut vähentää hirvipopulaatiota.

Etelä-Ruotsissa hirvien tilanne huolestuttaa tutkijoita kuitenkin jonkin verran, koska siellä eläinten paino on laskenut ja vasikoita syntyy, ja niistä selviää aikuiseksi aiempaa pienempi osuus.

Hirven päätyminen punaiselle kirjaan ei estä tai vaikuta hirvenmetsästykseen.

”Hirven päätyminen punaiselle kirjalle ei estä tai vaikuta hirvenmetsästykseen lainkaan. Hirven tapauksessa punainen kirja ei ota huomioon hirvien määrää, vaan ainoastaan ​​sitä, että niiden määrä on vähentynyt”, vakuuttaa Ruotsin Metsästäjäliiton riistanhoidon konsultti Anders Nilsson Svensk Jaktin haastattelussa.

”Hirven tapauksessa punainen kirja ei ota huomioon hirvien määrää, vaan ainoastaan ​​sitä, että niiden määrä on vähentynyt.” Anders Nilsson

Punaista listaa päivitetään viiden vuoden välein. Jo viime kerralla hirvi oli päätyä listalle. Kun jokin laji lisätään listalle, analysoidaan sen vähenemisen syyt ja harkitaan mahdollisia toimenpiteitä. Esimerkiksi hirven kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että on tärkeää seurata tarkasti lisääntymisen kehitystä ja muita populaatioon vaikuttavia tekijöitä.

Hirven lisäksi riistalajeista listalla on myös esimerkiksi metsäjänis, koska sitä uhkaavat ilmastonmuutos ja kilpailu rusakon kanssa. Lajitietopankin mukaan jäniksen menestyksen parantamiseksi voi olla vaikea löytää toimenpiteitä, joilla olisi todellista vaikutusta.