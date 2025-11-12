Metsä Group vähentää Suomesta 520 työpaikkaa – irtisanoo 440 ihmistä Irtisanomisten lisäksi edessä on lomautuksia useilla tehdaspaikkakunnilla Suomessa.

Metsä Group vähentää satoja työpaikkoja Suomesta.

Metsä | Metsäteollisuus

Metsä Group on saanut valmiiksi muutosneuvottelunsa Suomessa. Niiden tuloksena päättyy 520 vakituista työtehtävää, joista irtisanomisia on enintään 440.

Metsä Groupiin kuuluvan pörssiyhtiö Metsä Boardin vähennykset Suomessa ovat mukana tässä luvuissa. Suomen ulkopuolella muutosneuvottelut vielä osittain jatkuvat, todetaan yhtiön tiedotteessa.

Muutosneuvottelujen alussa vakituisten työtehtävien vähennykseksi Suomessa arvioitiin 540. Kun mukaan lasketaan konsernin toiminta ulkomailla, neuvottelujen arvioitiin vievän 800 työpaikkaa.

Metsä Group ilmoitti heinäkuussa 300 miljoonan euron kustannussäästö- ja tulosohjelmasta, jonka tavoitteena on kannattavuuden ja tehokkuuden parantaminen sekä kilpailukyvyn varmistaminen.

Yhtiön mukaan valtaosa ohjelman kustannussäästöistä tulee ulkoisten kustannusten vähennyksistä.

”Tämä on erittäin ikävä asia koko sitoutuneelle työyhteisöllemme. Se on kuitenkin välttämätön osa tavoittelemaamme tuloskäännettä. Toimintaympäristömme on muuttunut merkittävästi ja markkinatilanne jatkuu erittäin haastavana”, toteaa Metsä Groupin pääjohtaja Jussi Vanhanen tiedotteessa.

Kartonkia valmistavassa Metsä Boardissa päättyy yhteensä 150 työtehtävää Suomessa. Alun perin vähennykseksi arvioitiin 315 henkilöä, joista 155 henkilöä Suomessa.

Muutosneuvottelut jatkuvat yhtiön muissa toimintamaissa.

Lisäksi yhtiö järjestää uudelleen töitä ja toimintaa. Tarkoituksena on parantaa toiminnan tehokkuutta.

Lisäksi muutosneuvotteluissa on sovittu, että yhtiön Suomen tehdaspaikkakunnilla voidaan vuonna 2026 toteuttaa tuotannon sopeuttamiseen tähtääviä lomautusjaksoja useissa erissä, mikäli kartonkien kysyntä ei parane.

Kemissä, Kyröskoskella, Simpeleellä ja Äänekoskella mahdolliset lomautukset voivat kestää enintään 90 päivää, kun taas Kaskisissa ja Joutsenossa ne voivat olla yli 90 päivän mittaisia.

Suomen muutosneuvottelujen vaikutuksesta Metsä Board kirjaa vuoden 2025 loka–joulukuun vertailukelpoiseen liiketulokseen noin 12 miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja.