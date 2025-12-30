Mistä uuden metsänomistajan kannattaa aloittaa perehtyminen? Metsänomistajan on hyvä pohtia, mitkä ovat omat arvot ja tavoitteet.

Metsän omistamisessa on paljon opeteltavaa. Kuva: Jyrki Luukkonen

Tuhansille suomalaisille tulee joka vuosi metsää omistukseen ensimmäistä kertaa elämässä. Opeteltavaa on paljon.

Kysyimme Suomen metsäkeskuksen asiakkuus- ja viestintäjohtajalta Nilla Hietamäeltä, mistä ja miten uunituoreen metsänomistajan kannattaisi aloittaa.

”Aloita perehtymällä omaan metsääsi ja sen mahdollisuuksiin. Tämän voit tehdä metsäkeskuksen maksuttomassa Metsään.fi-palvelussa. Sieltä saat tietoa esimerkiksi siitä, millaista puustoa metsässäsi on ja onko metsässäsi arvokkaita luontokohteita. Näet myös ehdotuksia metsätöistä, joita metsässäsi voisi tehdä. Tiedon avulla voit tehdä suunnitelmia metsäsi hoidosta ja käytöstä”, Hietamäki suosittelee.

Hän kehottaa myös pohtimaan, mitkä ovat omat arvot ja tavoitteet metsänomistajana. ”Voit hoitaa ja omistaa metsää eri tavoilla ja siten kuin se omaan elämäntilanteeseesi parhaiten sopii. Metsänomistajana voit melko vapaasti päättää itse, miten käytät omaa metsääsi.”

Metsänkäyttöä ohjaa metsälaki. Usein metsänomistajat ovat monitavoitteisia. ”Monitavoitteisuus tarkoittaa erilaisten tavoitteiden yhteensovittamista: voit saada metsästä tuloja, edistää luonnon monimuotoisuutta ja hyödyntää metsän virkistysmahdollisuuksia”, Hietamäki luettelee.

Metsänomistuksesta ja -hoidosta on tarjolla paljon tietoa ja koulutuksia, hän neuvoo. ”Metsäammattilaisia kannattaa käyttää apuna. He osaavat kertoa erilaisista vaihtoehdoista, miten voit hoitaa ja käyttää metsääsi. Metsäalan palveluntarjoajien yhteystietoja löydät esimerkiksi Metsään.fi-palvelusta.”