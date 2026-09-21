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Juuri nyt | Afrikkalaista sikaruttoa löytyi Lappeenrannasta − kehotus välttää maastossa liikkumista Hujakkalan alueella
Tilaajalle | Puun hinta viikolla 38: Kauppa käy kuusen vedolla
Liisa Korpela on tehnyt metsissään paljon hankintahakkuita aikanaan. Parhaimmillaan talven aikana metsästä kertyi 200 mottia puuta.

Metsänkasvatuksessa suositaan nyt menetelmää, josta Liisa Korpela joutui pari vuosikymmentä sitten maksamaan lisälaskun

Liisa Korpela on suosinut sekametsiä jo silloin, kun koivua pidettiin roskapuuna ja lehtipuun säästämistä leimausvirheenä. Hän luottaa siihen, että useampi puulaji turvaa metsän terveyttä ja parantaa monimuotoisuutta.
Tilaajalle
Metsä|Metsänhoito
21.9.202618:00
Aura Pilkama
Kärkölä
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