Kärkölä
Metsänkasvatuksessa suositaan nyt menetelmää, josta Liisa Korpela joutui pari vuosikymmentä sitten maksamaan lisälaskun
Liisa Korpela on suosinut sekametsiä jo silloin, kun koivua pidettiin roskapuuna ja lehtipuun säästämistä leimausvirheenä. Hän luottaa siihen, että useampi puulaji turvaa metsän terveyttä ja parantaa monimuotoisuutta.
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