Karhuonnettomuuksien sarja Keski-SuomessaKeski-Suomen alueella on tapahtunut viime viikkoina useita onnettomuuksia, joissa on ollut osallisena karhu.
Onnettomuudet sijoittuivat Muuramen, Viitasaaren ja Keuruun alueille.
Muuramessa poliisille ilmoitettiin junan törmänneen karhuun Orivesi-Jyväskylä- rataosuudella. Karhua ei ole vielä toistaiseksi löydetty.
Viitasaarella Asematien ja Kokkolantien risteyksessä ohikulkija oli puolestaan löytänyt kuolleen karhun ojasta. Karhu oli todennäköisesti jäänyt ajoneuvon alle.
Poliisi tiedotti 16.9. Keuruulla junan alle jääneistä kahdesta karhusta. Kaksi karhua osuivat junaan Haapamäki-Seinäjoki- rataosuudella. Veturinkuljettaja oli havainnut kolme karhua ylittämässä junan raiteita Suojärventien kohdalla. Kaksi karhuista oli osunut junaan. Suurriistavirka-avun suorittaman jäljestyksen lopputuloksena tapahtumapaikan läheisyydestä löydettiin kaksi kuollutta karhunpentua.
Sisä-Suomen poliisi muistuttaa tiedotteessa karhun kohtaamiseen liittyvistä toimintamalleista.
”Jos törmäät autolla karhunpentuun, älä heti poistu ajoneuvosta tutkimaan tilannetta, sillä emo voi olla lähistöllä. Ilmoita tapahtuneesta hätänumeroon”, kertoo Sisä-Suomen poliisilaitoksen SRVA-yhteyshenkilö komisario Teemu Karhunen.
Korhonen muistuttaa, että jos luonnosta löytää kuolleen karhun, siitä tulee ilmoittaa alueen petoyhdyshenkilölle. Petoyhdyshenkilöiden yhteystiedot löytyvät Suomen Riistakeskuksen sivuilta.
Myös Itä-Suomen Poliisi on tarvinnut vapaaehtoisten metsästäjien apua karhujen kanssa jo ennätyksellisen paljon. Karhutehtävät ovat lisääntyneet Itä-Suomessa, sillä alueella on maan tihein karhukanta.
Riistavahingot-sivun mukaan karhu on tänä vuonna ollut osallisena yhteensä 15 liikennevahingossa, joista rautateillä on tapahtunut seitsemän.Artikkelin aiheet
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