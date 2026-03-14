Metsänomistajan viikon viisi tärkeää uutista: Kuusitukki vetää puukauppaa, metsätalouden tuet muuttuivat vuodenvaihteessaMT Metsä julkaisee lauantaisin koostejutun viikon tärkeistä metsäuutisista.
Jos et ole ehtinyt seurata uutisia tällä viikolla kovin aktiivisesti, niin ei hätää! MT Metsä julkaisee lauantaisin poiminnat viikon ajankohtaisista ja tärkeistä metsäuutisista.
1. Viikon 10 puun hinnat: Kuusitukki vetää puukauppaa
Metsänomistajat myivät hiihtolomaviikolla laiskasti puuta. Talvileimikoiden korjuu on sujunut Etelä-Suomessa poikkeuksellisen hyvin.
Ensimmäinen juttu on tilaajille.
2. Suomen luonnonsuojeluohjelma on puutteellinen
Laki vaatii suunnitelmaa luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi, mutta Suomella ei sellaista ole. Muun muassa eri yliopistot, luontojärjestöt, MTK ja Metsähallitus vaativat luonnon monimuotoisuusstrategian laatimista viipymättä.
Juttu on vapaasti luettavissa.
3. Valkoposkihanhet lennähtävät pian Itä-Suomen pelloille – tätä ministeri Essayah aikoo esittää ratkaisuksi
Suomen läpi keväisin ja syksyisin muuttavien valkoposkihanhien määrä on kasvanut. Määrien myötä myös hanhien aiheuttamien maatalousvahinkojen kustannukset ovat nousseet merkittävästi.
Juttu on tilaajille.
4. Millaisia muutoksia metsätalouden tukiin tuli tänä vuonna?
Näin metsätalouden tuet muuttuivat vuodenvaihteessa.
Juttu on tilaajille.
5. Metsäkeskus toi palveluunsa pitkään toivotun ominaisuuden – ”Yksi kysytyimmistä toiminnallisuuksista”
Palvelussa näkyvä tieto metsästä sekä metsänhoidon ja hakkuiden ehdotukset ovat jatkossa paremmin ajan tasalla.
Juttu on vapaasti luettavissa.
Joko sinulle tulee MT:n metsäuutiskirje? Saat kerran viikossa ajankohtaisia metsäuutisia ilmaiseksi sähköpostiisi tilaamalla metsäuutiskirjeen.
Lue myös:Artikkelin aiheet
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
- Osaston luetuimmat