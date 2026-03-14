Metsänomistajan viikon viisi tärkeää uutista: Kuusitukki vetää puukauppaa, metsätalouden tuet muuttuivat vuodenvaihteessa MT Metsä julkaisee lauantaisin koostejutun viikon tärkeistä metsäuutisista.

Metsään.fi-palvelussa näkyvä tieto metsästä sekä metsänhoidon ja hakkuiden ehdotukset ovat jatkossa paremmin ajan tasalla. Kuva: Sanne Katainen

Jos et ole ehtinyt seurata uutisia tällä viikolla kovin aktiivisesti, niin ei hätää! MT Metsä julkaisee lauantaisin poiminnat viikon ajankohtaisista ja tärkeistä metsäuutisista.

1. Viikon 10 puun hinnat: Kuusitukki vetää puukauppaa

Metsänomistajat myivät hiihtolomaviikolla laiskasti puuta. Talvileimikoiden korjuu on sujunut Etelä-Suomessa poikkeuksellisen hyvin.

2. Suomen luonnonsuojeluohjelma on puutteellinen

Laki vaatii suunnitelmaa luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi, mutta Suomella ei sellaista ole. Muun muassa eri yliopistot, luontojärjestöt, MTK ja Metsähallitus vaativat luonnon monimuotoisuusstrategian laatimista viipymättä.

3. Valkoposkihanhet lennähtävät pian Itä-Suomen pelloille – tätä ministeri Essayah aikoo esittää ratkaisuksi

Suomen läpi keväisin ja syksyisin muuttavien valkoposkihanhien määrä on kasvanut. Määrien myötä myös hanhien aiheuttamien maatalousvahinkojen kustannukset ovat nousseet merkittävästi.

4. Millaisia muutoksia metsätalouden tukiin tuli tänä vuonna?

Näin metsätalouden tuet muuttuivat vuodenvaihteessa.

5. Metsäkeskus toi palveluunsa pitkään toivotun ominaisuuden – ”Yksi kysytyimmistä toiminnallisuuksista”

Palvelussa näkyvä tieto metsästä sekä metsänhoidon ja hakkuiden ehdotukset ovat jatkossa paremmin ajan tasalla.

