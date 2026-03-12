Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Tilaa
Hae
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaan
Juuri nyt | Kuka saa vähentää maatalousnäyttelyliput verotuksessa? Maatalousnäyttelykäynti katsottiin huvitteluksi ja sanktiot rapsahtivat
Tilaajalle | Suomen kuuluisin maanviljelijä kilpailee Farmissa: ”Heinäpellolla työskentelyyn verrattuna nykymaatalous on lasten leikkiä”