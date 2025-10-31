Sisävesien lajisto on heikentynyt maa- ja metsätalouden takia Suome ympäristökeskuksen tutkimustulosten mukaan osalla alueista yli puolet vesien eliöryhmien lajeista on harvinaistunut.

Arviot lajiston tilasta perustuvat kasvien, levien ja esimerkiksi pohjaeläinten esiintymistietoihin. Kuvassa Haapajärven rantaa Kirkkonummella. Kuva: LEHTIKUVA / Roni Rekomaa

Metsä | Ympäristö STT

Suomen sisävesien lajisto on merkittävästi heikentynyt, selviää Suomen ympäristökeskuksen tuoreen tutkimusprojektin tuloksista. Osalla alueista yli puolet vesien eliöryhmien lajeista on harvinaistunut.

Valtaosa lajistomuutoksista johtuu ympäristökeskuksen mukaan maa- ja metsätaloudesta. Maatalousalueiden vesistöissä osa lajeista on harvinaistunut ja osa yleistynyt. Metsätalouden vaikutusalueilla heikoin tila on pienissä virtavesissä Keski- ja Itä-Suomessa. Järvissä lajikato oli vähäisempää kuin joissa.

Arviot lajiston tilasta perustuvat kasvien, levien ja esimerkiksi pohjaeläinten esiintymistietoihin.