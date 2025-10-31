Sisävesien lajisto on heikentynyt maa- ja metsätalouden takiaSuome ympäristökeskuksen tutkimustulosten mukaan osalla alueista yli puolet vesien eliöryhmien lajeista on harvinaistunut.
Suomen sisävesien lajisto on merkittävästi heikentynyt, selviää Suomen ympäristökeskuksen tuoreen tutkimusprojektin tuloksista. Osalla alueista yli puolet vesien eliöryhmien lajeista on harvinaistunut.
Valtaosa lajistomuutoksista johtuu ympäristökeskuksen mukaan maa- ja metsätaloudesta. Maatalousalueiden vesistöissä osa lajeista on harvinaistunut ja osa yleistynyt. Metsätalouden vaikutusalueilla heikoin tila on pienissä virtavesissä Keski- ja Itä-Suomessa. Järvissä lajikato oli vähäisempää kuin joissa.
Arviot lajiston tilasta perustuvat kasvien, levien ja esimerkiksi pohjaeläinten esiintymistietoihin.
