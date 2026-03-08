Kevättä ilmassa – ensimmäiset kiurut ja töyhtöhyypät on jo havaittu Kevät on edennyt Etelä-Suomessa jo aimo harppauksin. Havaintoja on tehty jo kiuruista, töyhtöhyypistä ja juhlapukuisista haahkoista.

Jaa Kuuntele

Kiuru on varhaisimpia Suomen keväisistä muuttolinnuista. Kuva: Jyrki Jalkanen

Metsä | Luonto Eija Vallinheimo

Kiuruja, töyhtöhyyppiä ja uuttukyyhkyjä on havaittu parhailla paikoilla jo kymmenittäin. Ne ovat kuitenkin yhä lähinnä Etelä-Suomen erikoisuuksia. Suurin osa havainnoista on Uudeltamaalta, Varsinais-Suomesta ja Satakunnasta. Sisämaasta on toistaiseksi vähän muuttolintuhavaintoja, ja pohjoisin kiuru on havaittu Vaasassa.

Uusia muuttolintuja saapuu jatkuvasti. Viimeisimpiä uusia muuttolintulajeja ovat muun muassa Saltvikissa levähtänyt tundrahanhi, Paraisilla havaittu tylli ja Porissa nähty taigametsähanhi.

Ensimmäiset juhlapukuiset haahkat on myös havaittu Hangossa, Porissa, Pyhärannassa ja Kristiinankaupungissa. Harmaalokkeja on ilmestynyt lisää rannikoille ja joihinkin sisämaan sulapaikkoihin, kuten Varkauteen.

Vesilintuja on havaittu toistaiseksi vähän. Syynä tähän on Birdlife Suomen mukaan talven jäätilanne. Pakkasjakso veti Itämeren kovempaan jäähän kuin kymmeneen vuoteen. Helmikuun alussa Tiira-lintutietopalveluun ilmoitettiin esimerkiksi 99 prosenttia vähemmän harmaalokkeja kuin edeltävänä vuonna samaan aikaan.

Siinä missä kevät on edennyt Etelä-Suomessa jo aimo harppauksin, pitää pohjoisessa talvi yhä otettaan. Silti Ylä-Lappiinkin on jo saapunut ensimmäisinä kevään merkkeinä ainakin taviokuurnia.

Kevään etenemisestä kertoi Birdlife Suomi.