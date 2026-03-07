Metsänomistajan viikon viisi tärkeää uutista: puun hinnat kääntyivät nousuun, Iranin tilanne näkyy metsäteollisuuden viennissä MT Metsä julkaisee lauantaisin koostejutun viikon tärkeistä metsäuutisista.

Metsäkatoasetuksen monimutkaiset velvoitteet kevenivät joulukuussa. Osa metsänomistajia koskevista kysymyksistä on silti yhä auki. Kuva: Risto Jussila

Jos et ole ehtinyt seurata uutisia tällä viikolla kovin aktiivisesti, niin ei hätää! MT Metsä julkaisee lauantaisin poiminnat viikon ajankohtaisista ja tärkeistä metsäuutisista.

1. Kevät käänsi hinnat nousuun

Onko puun hinnoissa nähty pohjat? Milloin olisi hyvä aika myydä puuta?

2. Metsäteollisuuden tuotteiden matka Aasiaan voi venyä viikoilla

Iranin tilanteen kiristyminen ja merireittien häiriöt voivat nostaa Suomen metsäteollisuuden vientikuljetusten kustannuksia ja venyttää toimitusaikoja.

3. Suden kiintiömetsästyksen saaliit tutkittu, joukossa neljä koirasutta

Luonnonvarakeskuksen saatua lajimäärityksen DNA-analyysit valmiiksi, on kokonaissaalismäärä voitu nyt vahvistaa.

4. Metsäkatoasetuksen velvoitteet keventyvät – tätä se tarkoittaa naudanlihan tuottajalle ja metsänomistajalle

Metsäkatoasetuksen monimutkaiset velvoitteet kevenivät joulukuussa. Osa metsänomistajia koskevista kysymyksistä on silti yhä auki.

5. Talvikalastus pistää kädet koville

Metsästystä tai kalastusta harrastavat tunnistavat tilanteen, jossa vähintäänkin sormet kohmettuvat talvisissa harrastuksissa. MT kysyi asiantuntijalta, milloin paleltumasta pitää olla huolissaan.

