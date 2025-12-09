Saukon kiintiömetsästys oli uutisankka Maa- ja metsätalousvaliokunta ei ole metsästyslakia käsittelevässä mietinnössään mahdollistamassa saukon kiintiömetsästystä, sanoo Teemu Kinnari.

Saukko syömässä saaliskalaansa. Kuva: Heikki Willamo

Metsä | Erä Eija Vallinheimo

Kokoomuksen kansanedustaja ja maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Teemu Kinnari haluaa oikoa mediassa olleet virheelliset tiedot siitä, että maa- ja metsätalousvaliokunta olisi mahdollistamassa saukon kiintiömetsästyksen.

”Valiokunta käsittelee lakiesitystä, joka mahdollistaa ensisijaisesti suden kiintiömetsästyksen. Saukon kiintiömetsästystä ei olla missään nimessä mahdollistamassa”, Kinnari sanoo tiedotteessa.

”Vuodetussa mietintöluonnoksessa on virheellisesti maininta saukon kiintiömetsästyksestä. Virheellinen maininta saukosta poistetaan heti tiistain 9.12. kokouksessa. Valiokunta ei ole missään vaiheessa käynyt minkäänlaista keskustelua saukon metsästyksestä, eikä saukon metsästäminen olisi valiokunnan tahdon tai hallitusohjelman mukaista”, Kinnari päättää.

Metsästyslain 41 §:n mukaan Suomen riistakeskus voi myöntää luvan poiketa saukon rauhoituksesta tietyin edellytyksin, jos muuta tyydyttävää ratkaisua ei ole eikä päätös haittaa lajin suotuisan suojelutason säilyttämistä tai saavuttamista.