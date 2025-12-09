Saukon kiintiömetsästys oli uutisankkaMaa- ja metsätalousvaliokunta ei ole metsästyslakia käsittelevässä mietinnössään mahdollistamassa saukon kiintiömetsästystä, sanoo Teemu Kinnari.
Kokoomuksen kansanedustaja ja maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Teemu Kinnari haluaa oikoa mediassa olleet virheelliset tiedot siitä, että maa- ja metsätalousvaliokunta olisi mahdollistamassa saukon kiintiömetsästyksen.
”Valiokunta käsittelee lakiesitystä, joka mahdollistaa ensisijaisesti suden kiintiömetsästyksen. Saukon kiintiömetsästystä ei olla missään nimessä mahdollistamassa”, Kinnari sanoo tiedotteessa.
”Vuodetussa mietintöluonnoksessa on virheellisesti maininta saukon kiintiömetsästyksestä. Virheellinen maininta saukosta poistetaan heti tiistain 9.12. kokouksessa. Valiokunta ei ole missään vaiheessa käynyt minkäänlaista keskustelua saukon metsästyksestä, eikä saukon metsästäminen olisi valiokunnan tahdon tai hallitusohjelman mukaista”, Kinnari päättää.
Metsästyslain 41 §:n mukaan Suomen riistakeskus voi myöntää luvan poiketa saukon rauhoituksesta tietyin edellytyksin, jos muuta tyydyttävää ratkaisua ei ole eikä päätös haittaa lajin suotuisan suojelutason säilyttämistä tai saavuttamista.Artikkelin aiheet
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
- Osaston luetuimmat