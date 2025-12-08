IS: Hallituspuolueet haluavat helpottaa myös saukon, ilveksen ja karhun metsästystäLehti perustaa tietonsa eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnasta vuodettuun dokumenttiin.
Hallitus on aiemmin esittänyt, että suden kannanhoidollinen metsästys olisi ensi vuoden alusta alkaen mahdollista kiintiömetsästyksenä. Samalla suden ympärivuotinen rauhoitus poistettaisiin.
Poikkeuslupa suden, karhun, saukon tai ilveksen metsästämiseen voitaisiin Ilta-Sanomien mukaan myöntää vain tarkoin valvotuissa oloissa viranomaisten määrittelemissä rajoissa.Artikkelin aiheet
