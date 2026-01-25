Outi Petterssonista tuli metsänomistaja vähän yllättäen, ja siitä avautui kokonaan uusi ura Outi Petterssonista tuli metsänomistaja yllättäen kesämökkikauppojen yhteydessä. Aluksi kysymyksiä ja selvitettävää riitti. Nyt Pettersson haluaa jakaa osaamistaan muille omistajapolun alussa tarpoville.

Jaa Kuuntele

Metsänomistaminen on kasvattanut ymmärrystä metsistä ja niiden roolista yhteiskunnassa, sanoo pirkanmaalainen Outi Pettersson. Kuva: Jarno Mela

Metsä | Metsänhoito Aura Pilkama

Pirkanmaalaisesta Outi Petterssonista tuli metsänomistaja hieman sattumalta kesämökkikauppojen yhteydessä parikymmentä vuotta sitten.

Kaupan jälkeen alkoi hahmottua, että tontin ympärillä kasvoi ihan oikeaa metsää.

”En vielä oikeastaan siinäkään vaiheessa ymmärtänyt, että me olemme metsänomistajia, metsää vain oli siinä”, Pettersson kertoo.

Sen jälkeen mielen valtasi ylpeys.

”Taata oli puuseppä, ja puuta ja metsää olen pienestä pitäen arvostanut. Muistan kun taata sai aikanaan ostettua itse oman metsän, se oli iso juttu.”

Mieleen alkoi nousta lapsuuden muistoja metsäretkistä, mustikoiden poimimisesta, istutustalkoista isoisän metsässä – ja sitten epätietoisuus.

”Mitä metsälle pitäisi tehdä? Mitä sille saa tehdä? Emme tienneet millaisia velvollisuuksia ja vastuista metsänomistamiseen liittyi, olimme täysin uuden edessä”, Pettersson muistelee.

”Olimme täysin uuden edessä.”

Outi Pettersson innostui metsänomistamisesta niin paljon, että hän opiskeli metsuriksi. Kuva: Jarno Mela

Hiljalleen epätietoisuus vaihtui innostukseen. Ensimmäinen Petterssonin saama neuvo oli ottaa yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen ja kartoittaa metsä. Se osoittautui tyypilliseksi pirkanmaalaiseksi talousmetsäksi, joka oli melko hoitamatonta.

Tietoa metsänhoidosta oli tarjolla paljon, mutta sitä piti etsimällä etsiä. Pettersson kartutti ymmärrystään omaisuutensa hoidosta kysymällä asiantuntijoilta ja osallistumalla kursseille.

Myöhemmin Pettersson päätyi opiskelemaan Tampereen ammattiopistoon ja valmistui kahden vuoden opiskelujen jälkeen metsuriksi.

Jossain kohtaa Pettersson huomasi, että tutut alkoivat kysellä häneltä metsänomistamiseen liittyviä kysymyksiä. Kysymykset ovat samoja, joita Petterssonkin aikanaan aprikoi, ja siitä syntyi ajatus jakaa tietoa laajemmallekin yleisölle.

Pettersson kehitti muun muassa verkkokurssin asioista, joista olisi itsekin kaivannut aikanaan tietoa.

”Itsekin lähdin aikanaan nollasta ilman mitään tietoa metsistä, niin on mukavaa, että jostain löytyy apua ja on mahdollisuus kysyä tyhmiäkin kysymyksiä.”

Outi Pettersson aloitti vuoden alusta Metsänomistajan Aarre -lehden kolumnistina. Kuva: Jarno Mela

Parinkymmenen vuoden aikana suhde metsään on syventynyt. Ennen omistajuutta metsä tarkoitti Petterssonille virkistäytymispaikkaa. Nyt myös raivaussahasta on tullut ystävä ja moottorisahakin tottelee.

”Nyt ymmärrän metsän merkityksen paremmin raaka-aineentuotannossa, ja olen oppinut ymmärtämään, kuinka iso merkitys metsällä on perheiden ja ihmisten toimeentuloon. Myös näkemys metsien merkityksestä ympäristö- ja ilmastoasioihin on kasvanut”, Pettersson kuvailee.