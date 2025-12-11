Japani poisti peurat kansallispuistosta, mutta luonnon valtasikin toinen laji Japanissa saatiin huomata, ettei lajisuhteisiin vaikuttaminen aina onnistukaan toivotulla tavalla.

Bambu valtasi elintilaa muilta kasveilta. Kuvituskuva Kaisaniemen kasvitieteellisestä puutarhasta. Kuva: Stiina Hovi

Japanilaisessa Nikon kansallispuistossa kärsittiin 2000-luvun alussa suomalaisillekin tutusta ongelmasta: peurat söivät kaiken kasvillisuuden.

Ratkaisuna kansallispuistosta päätettiin aidata 900 hehtaarin alue niin, etteivät peurat enää pääsisi sinne, kertoo Ruotsin maatalousyliopisto (SLU).

Peurat pysyivät poissa, mutta tilan valtasi sasabambu. Aidatun alueen luonnon monimuotoisuus kärsi luultavasti juuri bambun takia. Bambu on yleinen kasvi Japanin metsien alemmissa kerroksissa, mutta aidatulla alueella se kasvoi huomattavasti tavanomaista korkeampana ja tiheämpänä.

Tutkimuksen perusteella vaikuttaa siltä, että peurakanta piti bambun kurissa. Aidatun alueen ulkopuolella, missä peurat saivat mellastaa vapaasti, kasvilajeja esiintyi huomattavasti enemmän.

”Tulokset osoittavat, että kasvilajiston suojelemisella aitaamalla voi olla odottamattomia seurauksia, joissa kilpaileva laji voi vallata tilaa muilta kasvilajeilta”, sanoo SLU:n tutkija Lisa Peterson tiedotteessa.

Bambun tukahduttamat kasvit joutuvat odottamaan paluutaan pitkään. Sasabambu kukkii ja kuolee 60–100 vuoden välein, ja ennen sen kuolemaa muut kasvit eivät pääse kukoistamaan.

Tutkimuksessa havaittiin, että peurakanta olisi parempi pitää kurissa tehokkaammalla metsästyksen suunnittelulla.

”Nykyiset keinot peurakannan hallintaan eivät selvästikään riitä ylläpitämään kasvien monimuotoisuutta ja mahdollistamaan metsän luontaista uudistumista”, Peterson sanoo.

