Kari Kuparinen sai eräneuvoksen arvonimen Tasavallan presidentti myönsi harvinaisen kunnianosoituksen Kari Kupariselle.

Kari Kuparinen on ollut mukana Lopen ampumaradan rakennuksessa ja kehityksessä. Kuva: Ari Pakarinen

Metsä | Erä Eija Vallinheimo

Tasavallan presidentti on myöntänyt eräneuvoksen arvonimen Kari Kupariselle.

Kuparisen ura metsästyksen ja ammunnan luottamus- ja johtotehtävissä on kestänyt jo 50 vuotta. Kuparinen on ollut muun muassa lukuisissa metsästysseuran, Metsästäjäliiton, riistahallinnon, reserviläisjärjestöjen ja ampumaseurojen luottamustoimissa.

Tälläkin hetkellä Kuparinen toimii muun muassa Metsästäjäliiton Etelä-Hämeen piirihallituksen jäsen, Metsästysmuseon hallituksen puheenjohtaja ja Lopen ampumaratayhdistyksen puheenjohtaja.

Työuransa Kuparinen teki ase- ja patruunavalmistaja Sako oy:n palveluksessa Riihimäellä. Matka alkoi konepajakoulusta vuonna 1975. Armeijan jälkeen tie vei takaisin Sakolle, jossa hän siirtyi pian prototyyppiosastolle kehittämään luodikoita ja tarkkuuspistooleja. Hän jäi eläkkeelle tutkimus- ja tuotekehitysjohtajan toimesta vuonna 2023.

Eräneuvos on harvinainen kunnianosoitus. Arvonimen on aikojen saatossa ansainnut vain toistakymmentä henkilöä. Neuvoksen arvonimi vaatii pitkällisen ja monipuolisen uran niin paikallisesti, alueellisesti kuin valtakunnallisestikin.

Aiemmin eräneuvoksen arvonimi on myönnetty muun muassa Suomen Metsästäjäliiton entiselle toiminnanjohtajalle Juha K. Kairikolle ja ammattiriistanhoitaja Niels Torpille.