SVK: Valtion tulee osallistua kalatalouden edistämiseen Suomen Vapaa-ajankalastajat vaatii kalatalouden edistämisen rahoituksen uudistamista. Harrastajien maksujen rinnalle tarvitaan valtion sitoutumista.

Vapaa-ajankalastuksella on merkittävät yhteiskunnalliset, taloudelliset ja ympäristölliset vaikutukset. Kuva: Vesa Moilanen

Metsä | Erä Eija Vallinheimo

Suomen Vapaa-ajankalastajat (SVK) esittävät, että kalatalouden edistämiseen tulee jatkossa varata vuosittain vähintään 15 miljoonaa euroa. Järjestön mukaan valtion tulee vuosittain sitoutua rahoittamaan kalastonhoitomaksukertymän jälkeen jäljelle jäävä osuus. Nykytilanteessa se tarkoittaisi noin viittä miljoonaa euroa.

Esitetty lisäpanostus on SVK:n mukaan maltillinen suhteessa vapaa-ajankalastuksen miljardiluokan talousvaikutuksiin. Vapaa-ajankalastuksella on merkittävät yhteiskunnalliset, taloudelliset ja ympäristölliset vaikutukset.

Viimeisien tilastojen mukaan jopa 1,6 miljoonaa suomalaista käy vuosittain kalassa. Harrastus vahvistaa kansanterveyttä ja hyvinvointia, lisää luonnossa liikkumista ja tukee luontosuhteen syntymistä. Samalla se luo kysyntää matkailu-, kauppa- ja palvelualoille miljardien eurojen arvosta.

Suomen Vapaa-ajankalastajien toiminnanjohtaja Olli Saari tiivistää, että mitä vahvempi harrastajakunta ja kalastonhoitomaksukertymä, sitä pienempi vuosittainen lisätarve on valtion rahoitukselle.

Olli Saari arvioi tiedotteessa, että kalastusharrastus on tärkeää myös huoltovarmuuden ja omavaraisuuden näkökulmasta.

Tilastojen mukaan 70 prosenttia suomalaisten syömästä kotimaisesta villikalasta on itse pyydettyä. Vastuullisen kalastuksen osaaminen ja hyvät kalankäsittelytaidot tukevat luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä ja terveellistä ruokavaliota. Pelkkä elinkeinokalatalouden tukeminen ei hänen mielestään yksin riitä lisäämään kotimaisen kalan käyttöä.

Nykyinen rahoitusmalli perustuu harrastajilta perittäviin kalastonhoitomaksuihin ja näiden varojen jakamisesta käydään alaa rikkovaa kamppailua. Tämän seurauksena harrastuksen edistämiseen käytetty osuus on vähentynyt.