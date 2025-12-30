Kalastonhoitomaksuista kertyi jättisumma – katso oman maakuntasi lupamäärä Määrällisesti kalastonhoitomaksuja hankittiin yli 300 000 kappaletta. Tämä tarkoittaa sitä, että kalastonhoitomaksuista kertyi toista kertaa historiassa yli 10 miljoonaa euroa.

Kalastonhoitomaksu on kalastajan perusmaksu, joka on pakollinen kaikille 18–69-vuotiaille viehe- ja pyydyskalastajille. Kuva: Hannu Huttu

Eniten kasvua oli Pohjanmaalla (12 %) ja Varsinais-Suomessa (9 %). Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen lisäksi kasvua oli eniten Keski-Pohjanmaalla, Kymenlaaksossa, Pirkanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla ja Satakunnassa, joissa kalastonhoitomaksuja lunastettiin noin kuusi prosenttia edellisvuotta enemmän. Maakunnista ainoastaan Uudellamaalla kalastonhoitomaksujen määrä laski edellisvuodesta. Asiasta kertoo Metsähallitus tiedotteessa.

Vain Uudellamaalla kalastonhoitomaksujen määrä laski edellisvuodesta. Kuva: Metsähallitus

Nykymuotoinen kalastonhoitomaksu on ollut olemassa vuodesta 2016 alkaen. Kalastonhoitomaksuja on lunastettu kulunutta vuotta enemmän vain koronavuonna 2020, jolloin kotimainen luontomatkailu nousi hetkeksi kokonaan uudelle tasolle.

Kalastajista lähes 70 prosenttia valitsi kuluvana vuonna vuosimaksun.

Maksun voi lunastaa kalenterivuodeksi, viikoksi tai vuorokaudeksi.

Metsähallituksen mukaan kalastajista lähes 70 prosenttia valitsi kuluvana vuonna vuosimaksun, joka takaa yhden vavan ja vieheen kalastusoikeuden kalenterivuodeksi lähes koko Suomeen. Yli 35-vuotiaista 70 prosenttia ostaa vuosimaksun ja yli 50-vuotiaista yli 80 prosenttia.

Vuosimaksuja lunastettiin viisi prosenttia edellisvuotta enemmän. Vuosimaksuja lunastivat aiempaa enemmän alle 25-vuotiaat ja yli 65-vuotiaat. Tämä johtui vuonna 2024 voimaan tulleesta lakimuutoksesta, jonka myötä 65–69-vuotiaat tulivat maksuvelvollisiksi.

Vuorokausimaksun suosio on kasvanut tasaisesti jo muutaman vuoden ajan, eikä kulunut vuosi ollut poikkeus. Vuorokausimaksuja lunastettiin noin kymmenen prosenttia aiempaa enemmän, ennätykselliset 77 000 kappaletta.

Mitä nuorempi kalastaja on, sitä todennäköisemmin hän suosii lyhyitä, eli vuorokauden tai viikon mittaisia kalastonhoitomaksuja.

Eräluvat.fi-verkkopalvelu on suosituin kalastonhoitomaksun hankintakanava. Sieltä hankittiin kuluneena vuonna peräti 95 prosenttia kaikista kalastonhoitomaksuista. Toisin sanoen vain pieni osa kalastajista käyttää muita maksutapoja, kuten Metsähallituksen luontokeskuksia tai sopimusyrittäjien toimipaikkoja, joista asiakkaat voivat hankkia kalastonhoitomaksun paikan päällä.

Kalastonhoitomaksu on kalastajan perusmaksu, joka on pakollinen kaikille 18–69-vuotiaille viehe- ja pyydyskalastajille. Poikkeuksena ovat kalastajat, jotka ehtivät täyttää 65 vuotta vuoden 2023 loppuun mennessä.

Kalastonhoitomaksun kerää Metsähallitus, joka tilittää rahat maa- ja metsätalousministeriölle. Ministeriö ja ely-keskukset myöntävät varoja kalavesien kestävän käytön ja hoidon suunnitteluun ja toimeenpanoon, kalastuksenvalvontaan, kalastusharrastuksen edistämiseen, kalatalousalan neuvontapalveluihin, kalatalousalueiden toimintaan ja omistajakorvauksiin.