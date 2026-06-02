Viikonloppuna bongaillaan pönttöjen asukkeja – näin osallistut lintujen tarkkailuun Pönttöbongaus järjestetään ensi viikonloppuna 6.–7. kesäkuuta. Birdlifen järjestämässä tapahtumassa kerätään havaintoja pönttölinnuista ja niiden pesinnästä.

Viikonlopun aikana selvitetään, kuinka paljon lintuja pöntöissä pesii ja miten pesintä on edennyt. Kuva: Rami Marjamäki

Ensi viikonloppuna tiiraillaan, millaisia asukkaita linnunpöntöissä tänä vuonna on, kun Birdlife järjestää pönttöbongauksen 6.–7. kesäkuuta. Viikonlopun aikana selvitetään, kuinka paljon lintuja pöntöissä pesii ja miten pesintä on edennyt.

Pönttöbongaukseen voi osallistua kuka tahansa ja missä tahansa Suomessa. Havaintopaikka voi olla esimerkiksi piha, tontti tai kesämökki. Bongaukseen ei tarvitse ilmoittautua eikä tapahtumassa ole osallistumismaksua.

Havainnot ilmoitetaan Birdlifelle verkkolomakkeella. Lomakkeella pyydetään tiedot muun muassa tarkkailupaikalla olevista linnunpöntöistä ja niissä havaituista pesinnöistä. Lomake ja tarkemmat ilmoitusohjeet löytyvät osoitteesta www.ponttobongaus.fi.

Pönttöpesinnät voi ilmoittaa myös postikortilla osoitteella BirdLife Suomi / Pönttöbongaus, Annankatu 29 A 16, 00100 Helsinki. Merkitse korttiin lisäksi osoitteesi ja tarkkailupaikan osoite.

Havainnot pyydetään ilmoittamaan viimeistään sunnuntaina 14.6.

”Pönttöbongauksessa kerätään tietoa tutuista pönttölinnuista vaivattomalla tavalla”, kertoo tiedotteessa suojeluasiantuntija Tero Toivanen Birdlife Suomesta kertoo.

”Lintuja on tarkkailtava niitä häiritsemättä. Pönttöihin ei pidä kurkistaa eikä pönttöjä avata.”

Pönttöbongauksen havainnoilla saadaan tietoa pönttölintujen kantojen muutoksista, pesintöjen onnistumisesta ja ajoittumisesta eri puolilla Suomea. Lämpimän alkukevään ansiosta pesinnät voivat olla hieman keskimääräistä aikaisemmassa ainakin osassa maata.