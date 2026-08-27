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Metsä
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Metsäteollisuus
27.8.2026
08:39
Analyysi
Jussi Vehkala
Artikkelin aiheet
tekstiilikuitu
metsäteollisuus
Spinnova
viskoosi
puukuitu
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