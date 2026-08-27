Liikuttamiseen ja ulkoilijoiden edunvalvontaan keskittynyt ulkoilujärjestö Suomen Latu ry haastaa jälleen kaikki suomalaiset nukkumaan yönsä ulkona.

Tänä vuonna tavoitteena on kannustaa viettämään yönsä luonnon helmassa 150 000 osallistujaa.

Nuku yö ulkona -päivää vietetään Suomen luonnon päivänä tulevana lauantaina 29. elokuuta. Yön voi viettää itselleen mieluisimmassa paikassa, kuten teltassa, riippumatossa, laavussa, kotipihalla tai omalla parvekkeella .

Tärkeintä on ottaa haaste vastaan ja nauttia elokuisesta yöstä ulkona, tapahtumatiedotteessa vinkataan.

Suomen Latu kannustaa mukaan erityisesti ne, joille ulkona yöpyminen on vielä uusi kokemus. Kampanjaa koordinoiva Petteri Tiainen kannustaa tarttumaan haasteeseen itselle sopivalla tavalla.

"Kynnys kannattaa pitää mahdollisimman matalalla, ja ensimmäisen ulkoyön voi hyvin toteuttaa itselleen turvallisessa ympäristössä, vaikka omalla parvekkeella tai terassilla", hän toteaa.

Vuotuinen tapahtuma on kerännyt aiempina vuosina jopa yli 100 000 osallistujaa.

Kampanjan päätapahtumana Espooseen nousee Metsähotelli Oittaa, jossa ennakkoon majoituksen varanneet osallistujat voivat yöpyä maksutta valmiissa majoitteessa, omassa teltassa tai riippumatossa.

Metsähotelli majoittaa kampanjayönä yli 500 asiakasta. Hotelli on tältä vuodelta jo “varattu” täyteen, mutta tapahtuman päiväohjelmaan on mahdollista osallistua myös ilman majoitusta.

Päätapahtuman lisäksi kymmeniä Nuku yö ulkona -kampanjan tapahtumia järjestetään eri puolilla Suomea.

Tapahtumissa voi Suomen Ladun mukaan saada seuraa yöksi, tutustua uusiin ulkoilukohteisiin ja kokeilla ulkona nukkumista turvallisesti yhdessä muiden kanssa. Tapahtumat ovat maksuttomia ja kaikille avoimia.

Kaikki lauantain Nuku yö ulkona -tapahtumat löytyvät Suomen Ladun tapahtumakalenterista.

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