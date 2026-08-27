Metsäalan logistiikkafirmalla uusi yrityshankintaYlijoki Metsäenergia Oy tulee osaksi Corewood-konsernia.
Corewood Oy ja Ylijoki Metsäenergia Oy:n osakkaat ovat allekirjoittaneet sopimuksen Ylijoki Metsäenergia Oy:n liittymisestä osaksi Corewood-konsernia, kerrotaan Corewoodin tiedotteessa.
Yritys kertoo yhtiöiden palvelujen täydentävän toisiaan. Järjestely parantaa konsernin palveluvalikoimaa.
Ylijoki Metsäenergia Oy on toiminut vuosikymmeniä metsä- ja energialogistiikan parissa.
””Ylijoki Metsäenergia Oy:n osaaminen vahvistaa konsernimme valtakunnallista palvelukokonaisuutta merkittävästi”, kertoo Corewood-konsernin toimitusjohtaja Mika Liimatainen.
”Yhdessä meillä on entistä paremmat edellytykset kehittää toimintaa, investoida tulevaisuuteen ja luoda uusia mahdollisuuksia myös henkilöstöllemme”, hän jatkaa.Artikkelin aiheet
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