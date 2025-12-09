Uusi Metsätilastot-palvelu kokoaa hajallaan olevan markkinatiedon metsänomistajalle Palvelu sisältää julkista, MTK:n tuottamaa ja ostettua dataa.

Tilastojen avulla metsänomistaja voi vertailla alueellisia hintatasoja ja eri puutavaralajien kehitystä. Kuva: Johannes Wiehn

Metsä | Talous Jukka Hämäläinen

MTK on uudistanut Metsätilastot-palvelun, joka tuo metsänomistajille ajankohtaista markkinatietoa ja työkaluja puukaupan suunnitteluun. Uudistus sisältää oman sivuston, selkeät ikonit ja monipuoliset datapalvelut, jotka tukevat metsänomistajien päätöksentekoa.

Uudistettu tilastopalvelu tarjoaa viikoittaiset puunhintaraportit, pitkän aikavälin hintaseurantaa sekä monipuolisia karttasovelluksia, joiden avulla metsänomistaja voi vertailla alueellisia hintatasoja ja eri puutavaralajien kehitystä. Näiden työkalujen avulla on mahdollista ennakoida markkinoiden muutoksia omatoimisesti ja valita omien tavoitteiden mukainen optimaalinen myyntihetki, MTK kuvailee tiedotteessaan.

”Palvelu sisältää julkista, itse tuotettua ja ostettua dataa. Tilastot tukevat myös OmaMetsä-palvelua, joka tarjoaa käytännön työkalut puukaupan toteuttamiseen metsänhoitoyhdistyksen avustuksella. Metsätilastot on rakennettu tukemaan sekä metsänomistajien yleistä että tarkempaakin informaatiotarvetta”, MTK:n tutkimuspäällikkö Kalle Karttunen kommentoi.

”Tilastosivua on kehitetty suomalaisen metsänomistajan näkökulmasta.” Kalle Karttunen

Palvelun kehitys ei ole ollut Karttusen mukaan pelkkä tekninen päivitys, vaan strateginen muutos. Pohjatyö aloitettiin vuonna 2023 luomalla markkinatiedon varasto. Puumarkkinoiden seuranta vaatii tarkkaa ja ajantasaista dataa.

”Tilastosivua on kehitetty suomalaisen metsänomistajan näkökulmasta. Erilaisia tilastoja on tarjolla eri palveluissa, mutta metsänomistajien kannalta ne ovat olleet hyvin hajallaan. Nyt kaikki metsänomistajien kannalta oleellinen löytyy yhdeltä sivulta”, Karttunen taustoittaa.

MTK Jäsenet -mobiilisovelluksessa voi nyt myös vertailla lopputuotemarkkinoita puun hintakehitykseen. Palvelukokonaisuus on kaikkien MTK:n ja metsänhoitoyhdistyksien jäsenten hyödynnettävissä. Se tarjoaa myös uusimmat metsäaiheiset artikkelit ja tapahtumat sekä webinaarien tallenteet.

MTK Jäsenet -mobiilisovellus on ladattavissa jäsentunnuksin Android- ja IPhone -puhelimien sovelluskaupoista.

