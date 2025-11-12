Ampumaratojen lupamenettelyä esitetään kevennettäväksi – Simula: ”Nyt loppuu ampumaratojen järjetön sulkemisvimma” Sisäministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle esityksen ampumaratalain ja ympäristönsuojelulain muutoksista. Lupamenettely siirtyisi kunnilta Poliisihallitukselle.

Ampumaratojen lupamenettelyä halutaan sujuvoittaa. Kuva: Kari Lindholm

Metsä | Erä Eija Vallinheimo

Hallituksen tavoitteena on turvata Suomen ampumaratojen toiminta ja edistää uusien ampumaratojen perustamista. Esityksessä ehdotetaan muutoksia ampumaratalakiin ja ympäristönsuojelulakiin. Lausuntokierros päättyy 23.12.2025.

Ampumaratalakiin sisältyisivät ampumaratojen käyttöturvallisuuden varmistavien säädösten lisäksi maaperän ja pohjaveden suojaamiseen sekä meluntorjuntaan liittyvät ympäristönsuojelun säännökset.

Ympäristöministeriön tiedotteen mukaan lupamenettelystä tulisi nykyistä sujuvampi. Ampumaratalupa ja -ilmoitus kattaisivat sekä turvallisuus- että ympäristöseikat, joten jatkossa olisi tarpeen vain yhden hakemuksen tai ilmoituksen tekeminen.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jenna Simula pitää esitystä historiallisena.

”Nyt loppuu ampumaratojen järjetön sulkemisvimma ympäristön nimissä. Puramme perusteettoman tiukkaa ympäristösääntelyä ja siirrämme luvituksen ympäristöministeriöstä sisäministeriöön. Ehdot selkeytyvät, lupaprosessi nopeutuu”, Simula toteaa.

”Sääntely on tullut tolkuttoman kalliiksi ja täysin mielivaltaiseksi. Se on estänyt investointeja, vienyt työpaikkoja ja heikentänyt huoltovarmuutta. Nyt alamme korjata tätä epäkohtaa – tämä on vasta alkusoittoa.”

Lupaviranomaisena toimisi Poliisihallitus.

Hallituksen esityksen mukaan ampumaratojen lupa- ja ilmoitusasiat käsittelisi jatkossa Poliisihallitus.

Poliisille siirtyisivät ampumaratojen ympäristölupien ja ilmoitusten käsittely, joita hoitavat nykyisin pääosin kunnat. Poliisi toimisi myös valvontaviranomaisena. Hakemusten käsittely yhdessä menettelyssä vähentäisi hakijan hallinnollista taakkaa, mahdollistaisi yhdenmukaisen ratkaisukäytännön ja toisi ennustettavuutta lupaprosessiin.

Ampumaratalaki sisältäisi ympäristönsuojelulain tavoin maaperän ja pohjaveden pilaamiskiellot. Melutason tulisi alittaa säädetyt ohjearvot. Ampumaratoja koskisivat muun muassa ympäristönsuojelulain yleiset periaatteet ja kiellot, vaikka ympäristönsuojelulakia sovellettaisiin niihin vain osin.

Laissa määriteltäisiin nykyistä tarkemmin päästöjen rajoittamista koskevat vaatimukset. Lupa voitaisiin antaa tai ilmoitus hyväksyä, kun radan ylläpitäjä noudattaa parhaita käyttökelpoisia tekniikoita ja mallinnettu melu alittaa raja-arvot.

Esityksen siirtymäsäännöksen mukaan ampumaratojen nykyiset ympäristöluvat ja ilmoitusten perusteella tehdyt päätökset jäisivät lupaehtoineen voimaan. Jos ampumaradalla ei ole ympäristölupaa tai se ei nykyisin toimi ympäristönsuojelulain mukaisen ilmoituksen perusteella, lupa tulisi hakea tai tehdä ilmoitus kolmen vuoden kuluessa lain voimaantulosta.

Simula pitää ampumaratojen luvituksen siirtoa ympäristöviranomaiselta poliisihallitukselle lähtölaukauksena myös muulle ympäristöbyrokratian purkamiselle.