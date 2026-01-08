Suomalainen yritys lähtee edistämään Bhutanin metsätalouttaBhutanin pinta-alasta 70 prosenttia on metsää.
Bhutan ja suomalainen yritys Avant Wood oy yhdistävät voimansa edistääkseen suomalaisen puun termomekaaniseen muuttamiseen perustuvia tuoteinnovaatioita Etelä- ja Kaakkois-Aasiassa.
Bhutanin kuningaskunnan kaupallinen ja teollinen kumppani Druk Holding and Investments Limited ja Avant Wood oy perustavat Bhutanin ensimmäisen paikallisiin puulajeihin keskittyvän osaamiskeskuksen. Avant Wood on suomalainen puun termomekaanisen modifiointiteknologian edelläkävijä, yhtiö kertoo tiedotteessa.
Yhteistyö tukee Bhutanin tavoitetta hyödyntää metsävarantoaan. Bhutanin pinta-alasta 70 prosenttia on metsää, hehtaareina 2,68 miljoonaa. Kestävä hakkuumahdollisuus on yrityksen mukaan 1,2 miljoonaa kuutiometriä vuosittain.
”Yhteishankkeemme ja laitteistotoimituksemme edustavat kymmenien miljoonien eurojen investointeja”, toteaa Avant Woodin hallituksen puheenjohtaja Pekka Ritvanen.
Tavoitteena on ottaa vuoden 2026 alkupuoliskolla käyttöön Bhutanin ensimmäinen Avant Woodin patentoimaan teknologiaan perustuva tuotantolaitos, josta on jo toimitussopimus. Tämä mahdollistaa Bhutanin metsien hyödyntämisen teollisessa mittakaavassa.
Bhutan ulottuu subtrooppiselta alangolta Himalajan vuoristoon, ja metsätyyppi vaihtelee korkeuden mukaan trooppisesta metsästä vuoristojen havumetsiin. Korkeuserot maan eri osien välillä ovat jopa yli 7 000 metriä.
Bhutanin talous perustuu maa- ja karjatalouteen, mutta metsätaloudella, vesivoimalla ja matkailulla on myös tärkeä merkitys.
