Luonnonvarakeskus paljastaa pian, mikä hiilinielujen laskennassa mättääNyt pohditaan, miten hiilinielulaskentaa pitäisi jatkossa kehittää.
Maa- ja metsätalousministeriö antoi viime vuoden keväällä Luonnonvarakeskukselle (Luke) toimeksiannon analysoida metsien hiilinielulaskennan epävarmuuksia. Selvityksen tulokset julkaistaan maanantaina 26. tammikuuta.
Metsien maaperän ja puuston kasvihuonekaasulaskennan tulokset ja niiden vertailu Ruotsin tuloksiin ja menetelmiin sekä Nasan satelliittimittauksiin on herättänyt paljon keskustelua.
Luke on nyt vertaillut laskentaa muihin laskentatapoihin ja arvioinut kehittämistarpeita. Työssä on tarkasteltu myös hiilensidonnan laskentoihin jo tehtyjä muutoksia ja niiden vaikutuksia hiilinieluihin.Artikkelin aiheet
