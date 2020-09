Metsäkeskus: Otson yrityssaneeraus ei vaikuta metsänomistajille maksettaviin kemeratukiin

Kari Salonen

Metsäkeskuksen mukaan kemeratukia maksetaan Otson hoitamille hankkeille lähes normaalisti yrityssaneeraushakemuksesta huolimatta. Kuvituskuva.

Otso Metsäpalvelut Oy:n yrityssaneeraus ei vaikuta metsänomistajille maksettaviin kemeratukiin, tiedottaa Suomen metsäkeskus.

"Metsäkeskus maksaa kemeratukia suoraan maanomistajan pankkitilille tai maanomistajan pyynnöstä hänen osoittamansa toimijan tilille, esimerkiksi Otso Metsäpalvelut Oy:lle. Jälkimmäisessä tapauksessa toimija vähentää kemeratuen maanomistajan laskutuksesta ja toimijan maanomistajalle osoittama lasku on tuen verran pienempi", metsäkeskuksen tiedotteessa todetaan.

Metsäkeskus kertoo myöntävänsä normaaliin tapaan kemeratukea sellaisille hankkeille, joiden suunnittelusta ja toteuttamisesta Otso Metsäpalvelut vastaa. Myös jo myönnettyjä tukia metsäkeskus maksaa normaalisti sille toimitettujen toteutusilmoitusten perusteella. Toteutusilmoitus toimitetaan ja tuki maksetaan sen jälkeen, kun maksun perusteena olevat työt on tehty.

Luonnonhoitohankkeiden tukimaksuihin yrityssaneeraus kuitenkin vaikuttaa.

"Otso Metsäpalveluille ei voida myöntää tukea uusille luonnonhoitohankkeille yrityssaneerausmenettelyn aikana", tiedotteessa kerrotaan. Syynä poikkeukseen on se, että näissä hankkeissa tuki myönnetään suoraan niitä suunnitteleville ja toteuttaville toimijoille.

Tuen myöntäminen on mahdollista vasta sen jälkeen, kun yrityssaneerausmenettely on päättynyt, eli kun tuomioistuin on vahvistanut sille esitetyn saneerausohjelman.

"Jo hyväksyttyjen luonnonhoitohankkeiden maksatuksia jatketaan. Kuten muissakin suunnitelmaan perustuvissa kemeratöissä, tuki maksetaan tehdyille toimenpiteille sitä mukaa kuin syntyneistä kustannuksista esitetään selvitys metsäkeskukselle. Metsäkeskus pyytää tarvittaessa tarkempia toteutustietoja Otsolta", sanoo rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Jarkko Partanen Suomen metsäkeskuksesta.

Metsäkeskus seuraa yrityssaneerausmenettelyn etenemistä ja tiedottaa, jos kemeratukia koskevia menettelytapoja on tarvetta tarkentaa.

