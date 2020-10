Vuorineuvos Taavi Heikkilä valittiin Metsäliitto Osuuskunnan hallitukseen

Heikkilä on toiminut vuodesta 2014 alkaen SOK:n pääjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana, josta tehtävästä hän on ilmoittanut jäävänsä pois, kun hänen seuraajansa on valittu ja pääsee aloittamaan.

Päivi Sivonen

”Näen Metsä Groupin suomalaisena, vastuullisena sekä innovatiivisena osuustoiminnallisena yrityksenä, jonka hallitustyöskentelyyn tulen innolla mukaan”, Taavi Heikkilä kommentoi Metsäliiton tiedotteessa.

Metsä Groupin emoyrityksen Metsäliitto Osuuskunnan hallintoneuvosto on valinnut osuuskunnan hallituksen uudeksi jäseneksi vuorineuvos Taavi Heikkilän kolmivuotiskaudelle 2021–2023.

Heikkilä on tehnyt pitkän uran S-ryhmän eri johtotehtävissä. Vuodesta 2014 alkaen hän on toiminut SOK:n pääjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana, josta tehtävästä hän on ilmoittanut jäävänsä pois, kun hänen seuraajansa on valittu ja pääsee aloittamaan.

Heikkilä on lisäksi toiminut lukuisissa elinkeinoelämän edunvalvontaorganisaatioiden hallituksissa.

”Näen Metsä Groupin suomalaisena, vastuullisena sekä innovatiivisena osuustoiminnallisena yrityksenä, jonka hallitustyöskentelyyn tulen innolla mukaan”, Heikkilä kommentoi Metsäliiton tiedotteessa.

Metsäliitto Osuuskunnan hallintoneuvoston torstaina pidetyssä kokouksessa valittiin hallituksen jäseniksi uudelle kolmivuotiskaudelle 2021–2023 agrologi Juha Parpala ja kauppatieteiden maisteri Ilkka Salonen.

Parpala on ollut hallituksen jäsen vuodesta 2009 ja Salonen vuodesta 2018.

Hallituksen jäsen, maa- ja metsätalousyrittäjä Johan Björkenheim ei ollut ehdolla jatkokaudelle.

Kauppatieteiden maisteri, valtiotieteiden tohtori Leena Mörttinen on jäänyt pois Metsäliitto Osuuskunnan hallituksesta.