Johanna elättää itsensä marjojen keruulla ja jalostamisella – kuuntele podcastSodankyläläinen Johanna Rae kertoo podcastissa, mitä kaikkea luonnonvaratuottaja voi tehdä.
Marjojen keräämisestä, myymisestä ja jatkojalostamisesta voi saada itselleen kokopäiväisen työn. Sen osoittaa sodankyläläinen luonnonvaratuottaja Johanna Rae.
Työssään hän pitää erityisesti sen monipuolisuudesta. Itse keruu muodostaa vain pienen osan. Suurin osa ajasta kuluu markkinointiin, tuotekehitykseen ja suunnitteluun.
Metsän tyttö tahdon olla -sarja tutustuttaa kuulijansa metsäalalla työskenteleviin naisiin.
Podcastit on tuottanut MT:lle toimittaja Pirjo Huttunen. Metsämiesten Säätiö on rahoittanut podcastien tuotantoa.Artikkelin aiheet
