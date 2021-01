Eeppiset huonekalut syntyvät mittatilaustöinä – Puustikin tuotteissa skandinaavinen tyyli yhdistyy fantasiamaailmoihin

Petteri Kivimäki

Yrittäjä, puuseppämestari Jarkko Pilvisen perustama Puustikki vie eeppisiä huonekaluja eri puolille Eurooppaa, Venäjälle, Yhdysvaltoihin ja Kanadaan.

Puuseppämestari ja yrittäjä Jarkko Pilvisen puusepänverstas sijaitsee entisen asetehtaan yhteydessä Jyväskylän Tikkakoskella.

”Olen lapsesta lähtien tykännyt erilaisista käsitöistä ja puutöistä. Tein penskana pienoismalleja, vuoleskelin uistimia ja piirsin”, Pilvinen muistelee.

2010-luvun alussa mies työskenteli osastonjohtajana jyväskyläläisessä tavaratalossa.

”Siinä työssä ei sinänsä ollut mitään vikaa, mutta todellinen mielenkiintoni oli käsitöissä ja yrittäjyydessä, jossa halusin päästä kokeilemaan rahkeitani”, Pilvinen kertoo.

Ennen yrittäjäksi ryhtymistään Pilvinen oli tehnyt omaksi ilokseen itselleen ja tuttavilleen huonekaluja, kuten pöytiä ja tv-tasoja, puisia pienesineitä sekä puukkoja.

Puustikki Oy:n taival käynnistyi maaliskuussa 2013 tavanomaisten, joskin rustiikkisten puuhuonekalujen valmistamisella.

”Olin tässä aluksi yksin ja tein ruokapöytiä, tv-tasoja ja vitriinejä”, Jarkko Pilvinen kertoo.

Yrityksen pääasialliset markkinointikanavat olivat puska­radio ja sosiaalinen media.

”Eeppisten kalusteiden valmistaminen lähti liikkeelle yhden asiakkaan kautta. Hän halusi mökilleen ruokaryhmän ja heitti idean, että siinä voisi olla viikinkiteema. Hän antoi minulle vapaat kädet suunnittelun suhteen”, puuseppämestari muistelee.

”Kun ruokaryhmä oli valmis, hän halusi myös sohvan samalla teemalla. Ideat jalostuivat, ja lopulta sohvan ympärille tehtiin iso aarnikotka.”

Eeppiset huonekalut ovat tyyliltään mahtipontisia ja koristeellisia. Ne ammentavat vaikutteita fantasiamaailmoista ja mytologioista.

Massiivipuusta tehtyjen kalusteiden skandinaavinen tyyli yhdistyy Lord of the Ringsin, Game of Thronesin ja Skyrimin maailmoihin.

Asiakkaan mökille tehty huonekalusarja sysäsi Puustikin yritystoiminnan uuteen suuntaan.

Tikkakosken pajalla alettiin valmistaa viimeisteltyä puutaidetta mittatilaustyönä suoraan asiakkaille. Vaikka yritys tekee edelleen myös tavanomaisia huonekaluja, eeppiset huonekalut ovat pääjuttu ja tavaramerkki.

Myös yritystoiminnan mittakaava on kasvanut.

”Kun aloitin yksin seitsemän vuotta sitten, oli käytössä sadan neliön laajuinen puusepänpaja. Nyt neliöitä on 350.”

Pilvisen lisäksi yrityksessä työskentelevät koruseppä ja kaksi täysiaikaista ja yksi osa-aikainen puuseppä. Enimmillään kokoaikaisia työntekijöitä oli neljä, mutta Pilvinen on maltillistanut yritystoiminnan mittakaavaa.

”On tärkeää, että pääsen valmistamaan puukalusteita itse. Isommalla organisaatiolla olin jatkuvasti kiinni stressaavissa paperitöissä. Nykyisen kokoinen yritys toimii hyvin.”

Pilvinen haluaa vakiinnuttaa ja tehostaa toimintaa olemassa olevilla resursseilla. Kasvaminen kasvamisen ilosta ei ole järkevää.

Puustikki Oy valmistaa tilaustöinä myös eeppisiä koruja.

Suomen lisäksi firmalla on asiakkaita eri puolilla Eurooppaa, Venäjällä, Yhdysvalloissa sekä Kanadassa.

Tärkeimpiä työkaluja eeppisten puuhuonekalujen valmistamisessa ovat oiko- ja tasohöylät sekä tarkkuuspyörösaha.

”Veistot tehdään rälläkällä ja suorahiomakoneella. Sähköinen dremel-kaiverrustyökalu on myös paljon käytössä. Talttoja meillä käytetään aika vähän”, Pilvinen luettelee.

Hänen mukaansa 95 prosenttia yrityksen tuotteisiinsa käyttämästä puusta on kotimaista.

”Mänty ja koivu ovat peräisin sahalta Korpilahdelta. Vain tammipuu tulee ulkomailta”, Pilvinen kertoo.