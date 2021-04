Harvinainen puukauppa: Ostaja halusi pelkät kuoret 250 kuution puuerästä

Johannes Tervo

Eevia Health on pakastanut männynkuoren, jotta se ei pilaannu. Laadun on oltava ensiluokkaista, kertoo yhtiön teknologiajohtaja Petri Lackman.

Kevään viimeisillä pakkaskeleillä Kauhavalla kävi kova vilske, kun paikkakunnan yhteismetsän myymä 250 kuution energiapuuerä piti saada kuorituksi ennen sään lämpenemistä. Männyn kuori lähti prosessoitavaksi norjalaisomisteiselle luontaistuoteyhtiö Eevia Healthille, jonka tehdas toimii Kauhajoella.

Uudenlainen puutavaralaji oli melkoinen haaste osapuolille. Suomessa ei ole totuttu tuottamaan tai myymään kuorta, jolla on tiukat laatu- ja prosessivaatimukset.

"Yksi iso työ oli ylipäänsä tarkoitukseen soveltuvan kuorimakoneen löytäminen", kertoo yrityspalvelujen johtava asiantuntija Marko Ämmälä metsäkeskuksesta.

Metsäkeskuksen yrityspalvelut auttoi ostajia, myyjiä ja koneurakoitsijaa löytämään toisensa ja kehitti raaka-aineketjua tarkoitukseen sopivaksi. Urakka ei ollut ihan helppo, kun kyseessä on täysin uudenlainen raaka-aine. Metsäkeskuksen yrityspalveluiden lisäksi raaka-aineketjua kehittämässä oli maa- ja metsätalousministeriön rahoittama Kasvavaa liiketoimintaa luonnontuotteista -hanke.

Eevia Health uuttaa ja rikastaa männynkuoren ja lopputuote on jauhetta, jota ostavat lisäravinne- ja kosmetiikka-alan yritykset. Markkinat ovat esimerkiksi Yhdysvalloissa, Japanissa ja Koreassa.

"Tuhannesta kilosta suomalaista männynkuorta saadaan useampi kilo arvoyhdisteitä sisältävää jauhetta", kertoo Eevia Healthin teknologiajohtaja Petri Lackman.

Maailmanmarkkinoilla jauheiden hinnat vaihtelevat Lackmanin mukaan kiinalaisesta sadan euron kilohinnasta ranskalais-sveitsiläisen huippulaadun 3 000 euroon kilolta.

Eevian erikoisuutena on, että se ostaa kuorta vain luomusertifioiduista metsistä. Kukaan muu ei toistaiseksi valmista tuotetta luomuna.

Lackman korostaa, että kuoren laatu on ratkaiseva kysymys. Aiemmin yritys hankki kuorta sahoilta, mutta elintarvikekelpoisen ja luomusertifioidun laadun hankkiminen sitä kautta osoittautui mahdottomaksi.

"Tuotannon pitää kuitenkin olla tehokasta ja määrien isoja, käsin kuoriminen metsässä ei tule kyseeseen."

Tarkkaa hintaa Lackman ei osaa hyvälaatuiselle kuorelle sanoa.

"Nykyään kuori on jätevirtaa, jota pääasiassa poltetaan energiaksi. Tällaisella hakkeella on perushinta energiataloudessa. Me voimme ostaa kuoren moninkertaisella hinnalla tähän hintaan verrattuna, jopa kymmenkertaisella, jos laatu on erityisen kohdallaan."

Johannes Tervo

Eevia Health uuttaa ja rikastaa männynkuoren. Lopputuote on jauhetta. Kuvassa laborantti Joonas Hast työssään.

Lackman korostaa, että kuoren laatu on ratkaiseva kysymys. Aiemmin yritys hankki kuorta sahoilta, mutta elintarvikekelpoisen ja luomusertifioidun laadun hankkiminen sitä kautta osoittautui mahdottomaksi.

"Tuotannon pitää kuitenkin olla tehokasta ja määrien isoja, käsin kuoriminen metsässä ei tule kyseeseen."

Tarkkaa hintaa Lackman ei osaa hyvälaatuiselle kuorelle sanoa.

"Nykyään kuori on jätevirtaa, jota pääasiassa poltetaan energiaksi. Tällaisella hakkeella on perushinta energiataloudessa. Me voimme ostaa kuoren moninkertaisella hinnalla tähän hintaan verrattuna, jopa kymmenkertaisella, jos laatu on erityisen kohdallaan."

Johannes Tervo

Männynkuoresta tuotettua jauhetta ostavat lisäravinne- ja kosmetiikka-alan yritykset, Petri Lackman kertoo. Yhtiön tehdas sijaitsee Kauhajoella.

Kuoren myynti ei ollut yksinkertainen prosessi puun myyjälle eli Kauhavan yhteismetsälle. Ensinnäkin metsille oli hankittava luomusertifikaatti. Runsaan 1 800 hehtaarin kokonaispinta-alasta sertifiointiin kelpuutettiin 1 650 hehtaaria. Luomusertifiointi tuli maksamaan useampia satoja euroja, mutta se mahdollistaa monenlaisten luomumerkittyjen luonnontuotteiden myynnin.

Ensimmäisessä kuoritoimituksessa yhteismetsän tavoitteena oli vähintään nollatulos, ja siihen myös päästään.

"Jatkossa on totta kai tavoitteena saada taloudellista tuottoa, jos toimintaa saadaan jatkettua ja laajennettua toivotulla tavalla", kertoo yhteismetsän osakas ja hankkeessa mukana ollut Arto Valkama.

"Kuoren myynnissä logistiikan pohdinta oli tärkeää, miten saadaan tavara kannattavasti hankittua. Puita ei kannata kuljetella paikasta toiseen. Sen vuoksi puut kuorittiin energiapuun loppukäyttäjän eli Kauhavan kaukolämpölaitoksen pihassa. Siitä energiapuu meni suoraan hakkuriin ja kuori Eevialle."

Eevia osti yhteismetsältä pelkän kuoren. Yhteismetsä teetti puunkorjuun ja kuorintatyön aliurakoitsijoilla. Jos Eevian tuotanto laajenee suunnitellusti, Kauhavan yhteismetsän tarjonta ei tule riittämään, vaan tavarantoimittajia tarvittaisiin lisää.

Ämmälän mukaan uusissa tuotteissa haasteena on juuri se, että asiakas haluaa ostaa kiloja, litroja ja tonneja, mutta valmista hankintaketjua ei yleensä ole. Kokeiluvaiheisiin liittyy myös paljon riskejä.

"Se pitää hyväksyä. Mutta esimerkiksi tässä tapauksessa tiedetään nyt jo paljon enemmän ja puhutaan merkittävästä lisätulon mahdollisuudesta."

Johannes Tervo

Eevia osti Kauhavan yhteismetsältä pelkän kuoren. Muu puuaines päätyi lämpölaitokselle poltettavaksi.