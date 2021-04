Hallitus suitsii metsärahastojen maanhankintaa metsänomistajien toiveiden mukaisesti

Jaana Kankaanpää

Syksyn budjettiriihessä selviää, miten maa- ja metsätalousministeriön budjetin leikkaus riipaisee metsänomistajia.

Hallitus päätti kehysriihessä rajoittaa metsärahastojen mahdollisuutta metsävähennyksen hyödyntämiseen ensi vuoden alusta. Huolta metsänomistajissa aiheuttaa maa- ja metsätalousministeriön budjettiin kohdistuva 35 miljoonan euron leikkauspäätös.

"Hienoa, että hallitus otti metsärahastojen maanhankinnan suitsemisen tosissaan. Nyt tehty päätös tukkii tuloverolain porsaanreiän, jolla myös metsärahastot ovat voineet hyödyntää metsävähennystä", toteaa MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola.

Metsärahastot ovat kahmineet metsätiloja veroedun turvin. Niiden osuus metsätilakaupasta on suuri etenkin Itä-Suomessa.

Tiirolan mukaan lainsäätäjän alkuperäinen tahto oli, että metsävähennystä voivat käyttää vain luonnolliset henkilöt ja todelliset yhteismetsät.

Metsänomistajien toivelistalla oli myös metsävähennyksen nosto. Se jäi tällä kertaa toteutumatta.

"Vuotuiset leikkaukset maa- ja metsätalousministeriön budjettiin poimitaan syksyn budjettineuvotteluissa eri puolilta ministeriön menoja", maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) totesi MT:lle.

Tiirola toivoo, etteivät leikkaukset osuisi ainakaan puuntuotantoon. Kestävän metsätalouden pienpuun korjuuseen tarkoitettua rahoitusta on juuri kasvatettu. Sen tavoitteena on korvata metsäenergialla turvetta ja kuroa nuorten metsien hoitorästejä umpeen.

"Metsänomistajille on tarjolla hyvin kemeratukea. Metsänhoitotyöt on hyvä saada nyt vauhtiin, kun runsasluminen talvi on takana", Tiirola toteaa.