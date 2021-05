Sahatavaramarkkinoilla meno on kuin ennen finanssikriisiä vuonna 2007 – "Käänteen nopeus on ollut yllätys"

Rami Marjamäki

Suomalaisille sahayrityksille sahatavarakaupan muutos vuodentakaiseen verrattuna on ollut suuri. Vielä viime vuoden alussa sahatavaran hinnat olivat pohjalukemissa ja markkinoita vaivasi ylituotanto.

Koronavuoden aikana suuret varastot tyhjenivät, kun ihmiset eri puolilla maailmaa ryhtyivät käyttämään matkustelusta ja muusta kulutuksesta säästynyttä rahaa remontointiin ja uuden rakentamiseen.

Yhdysvalloissa havusahatavaran hinta on yli nelinkertaistunut vuodentakaisesta. Viime viikolla se nousi jo 760 euroon kuutiometriltä, kertoo itävaltalainen Holzkurier-­lehti.

Keskuspankkien ja eri maiden hallitusten laajat elvytystoimet ovat nostaneet raaka-aineiden hintoja, ja sama vaikutus rahanjaolla on ollut myös sahatavaraan.

Pirkanmaalla Juupajoella toimivan JPJ-Woodin toimitusjohtajan Markus Luodelahden mukaan sahatavarakaupassa vallitsee harvinainen tilanne, kun kaikki markkinat vetävät.

”Kyllähän tämä on yllättänyt, varsinkin käänteen nopeus on ollut yllätys. Välillä on ’ei ootakin’ myyty, kun on pitänyt varoa ylimyyntejä.”

Nyt menossa oleva sahasuhdanne muistuttaa paikoin aikaa ennen finanssikriisiä vuonna 2007, kun hinnat nousivat jyrkästi.

”Aloitin toimitusjohtajana 2008, ja silloin alkoi markkinoilla kova krapulavaihe, jota podettiin pitkään”, Luodelahti viittaa markkinoiden tuolloiseen romahdukseen.

”Nyt jännitetään, kuinka pitkälle tämä nousu kestää. Sitä on hyvin vaikea ennustaa.”

Sahatavaran vientikauppojen hinnat ovat kohonneet viime vuoden pohjalukemista keskimäärin noin 20–30 prosenttia. Suomesta jo toimitetuista kaupoista kertovien tullitilastojen mukaan hinnat eivät vielä helmikuussa palautuneet tasolle, mistä ne lähtivät laskuun 2018–2019.

Luodelahti toteaa, että samaan aikaan muun muassa rahtien kustannukset ovat kallistuneet konttipulan vaivatessa kuljetuksia.

Sahatavaran tuotannon hän arvioi kasvavan Suomessa tänä vuonna yli 12 miljoonaan kuutiometriin. Viime vuonna tuotanto jäi 10,9 miljoonaan kuutiometriin, kun alkuvuonna lakko pysäytti sahoja.

Puukaupan Luodelahti kehuu käyneen hyvin. ”Kun hinnat ovat olleet noususuuntaisia, se varmasti piristää tarjontaa.”

Työmarkkinoilla sahayrityksillä on edessä uudenlainen tilanne. Tähän asti useimmat itsenäiset sahayritykset ovat seuranneet yleissitovuuden velvoittamina Metsäteollisuus ry:n neuvottelemaa mekaanisen metsäteollisuuden työ­ehto­sopimusta, vaikka neuvotteluissa eivät ole istuneet.

Enää Metsäteollisuus ry ei tes-neuvotteluihin osallistu, vaan palkoista ja työehdoista sovitaan muissa pöydissä.

