Metsäliiton lisäosuudet uudistuvat – korkeimman koron tarjoaa jatkossa uusi Metsä1-osuus

Jaana Kankaanpää

Metsäliitto Osuuskunta uudistaa hyvää korkoa jäsenilleen maksaneen osuusjärjestelmänsä. Uusi järjestelmä tulee voimaan vuoden 2022 alusta.

Uudistus tuo kaksi uutta sijoitusosuutta; Metsä1- ja Metsä2 -lisäosuudet. Jatkossa puukaupasta ja osuuskoroista saatuja tuloja voi sijoittaa pelkästään Metsä1-osuuksiin. Poikkeuksen tekevät vain ennen vuotta 2022 ansaitut pääomabonukset.

Tähän asti Metsäliiton jäsenenä oleva metsänomistaja on voinut sijoittaa puukauppatuloja ja osuuspääoman korkoja Metsäliiton A-osuuksiin. Muuta rahaa taas on voinut laittaa B-osuuksiin. Jatkossa mahdollisuutta sijoittaa muuta rahaa ei enää ole.

"A- ja B-lisäosuuspääomaa ei lopeteta, eli jäsenten jo omistamat A- ja B-lisäosuudet säilyvät eikä niiden ehtoja muuteta", kertoo Metsä Groupin lakiasiainjohtaja Miika Arola.

Arolan mukaan lisäosuuksiin liittyvä pääomabonus säilyy, eli lisäosuusmerkinnästä osan voi maksaa osuuskunta. Pääomabonuksella tapahtuvan lisäosuusmerkinnän kohteeksi tulee jatkossa Metsä1-lisäosuus A-lisäosuuden sijasta.

"Pääomabonuksella tapahtuvan lisäosuusmerkinnän merkintähinnan alennus vahvistetaan vuosittain, tällä hetkellä merkintähinnan alennus on 15 prosenttia", Arola sanoo.

Uutta järjestelmässä on myös se, että Metsä1-sijoitukset ovat määräaikaisia. Lisäosuus on voimassa kymmenen vuotta, minkä jälkeen se muuttuu automaattisesti pienempikorkoiseksi Metsä2-osuudeksi, jos metsänomistaja ei tee puukauppaa Metsäliiton kanssa. Puukaupalla osuuden voimassaoloa voi pidentää, niin että yksi puukauppaeuro pidentää automaattisesti yhden jo omistetun osuuden voimassaoloa kymmenellä vuodella. Maksimivoimassaoloaika Metsä1-osuudelle on kuitenkin 20 vuotta eteenpäin.

Tähän asti Metsäliiton osuusjärjestelmässä kovin korko on maksettu perusosuuksille, heikoin taas B-osuuksille. Jatkossa korkein korko lisäosuuslajeista maksetaan Metsä1-osuuksille. Se kannustanee metsänomistajia vaihtamaan A-lisäosuuksiaan 1:1-suhteessa Metsä1-osuuksiin.

Osuusjärjestelmän uudistuksella Metsäliitto haluaa kannustaa metsänomistajia puukauppaan sen kanssa. Samoin se haluaa pääomabonuksella palkita säännöllisesti puukauppaa tekeviä jäseniään. Muuttamalla järjestelmäänsä se saa mahdollisuuden myös vähitellen purkaa vuosia A-osuuksissa maannutta passiivista rahaa pois sijoituksista.

Uusiin Metsä 1 ja 2 -osuuksiin liittyy myös lunastuspykälä. Sen mukaan Metsäliitolla on halutessaan oikeus lunastaa kaikki lisäosuudet tai osa niistä.

Vuodelta 2020 Metsäliitto vahvisti maksavansa jäsenilleen korkoa yhteensä 66 miljoonaa euroa. Perusosuuksien korko on 6,0 prosenttia, A-lisäosuuksien 5,0 prosenttia ja B-lisäosuuksien 1,0 prosenttia.