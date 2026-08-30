Tässä ikäryhmässä on metsänomistajien kovin taloustietämysTapion mukaan suomalaisten metsänomistajien taloustietämystä ei tiettävästi ole vastaavalla tavalla aiemmin mitattu.
Suomalaisten metsänomistajien taloustietämys on korkealla tasolla. Asia käy ilmi tuoreesta tutkimuksesta.
Peräti 72 prosenttia metsänomistajista vastasi vuonna 2026 toteutetussa kyselytutkimuksessa oikein kaikkiin kolmeen taloustietämystä mittaavaan kysymykseen.
Kysymykset liittyivät inflaation, korkotason ja riskin hajauttamisen ymmärtämiseen. Aiemmissa koko aikuisväestöä koskevissa tutkimuksissa samoihin kolmeen kysymykseen oikein vastanneiden osuus on ollut alle 40 prosenttia.
”Tulokset osoittavat, että metsänomistajilla on hyvät valmiudet arvioida taloudellisia ilmiöitä. Tulos on tärkeä, koska se auttaa ymmärtämään, millaista taloustietoa metsänomistajat tarvitsevat päätöksentekonsa tueksi.”
Aiemmissa tutkimuksissa taloustietämyksen on havaittu olevan vahvempaa vanhemmissa ikäryhmissä. Suomalaiset metsänomistajat ovat keskimäärin noin 60-vuotiaita.
”Tulokset osoittavat, että metsänomistajilla on hyvät valmiudet arvioida taloudellisia ilmiöitä. Tulos on tärkeä, koska se auttaa ymmärtämään, millaista taloustietoa metsänomistajat tarvitsevat päätöksentekonsa tueksi”, kertoo PTT:n metsäekonomisti Marjo Maidell tiedotteessa.
Tapion mukaan suomalaisten metsänomistajien taloustietämystä ei tiettävästi ole vastaavalla tavalla aiemmin mitattu.
Tulokset perustuvat 1 340 metsänomistajan vastauksiin, ja ne tarjoavat ensimmäistä kertaa tietoa metsänomistajien taloustietämyksen tasosta. Tuloksia hyödynnetään Tapion ja Pellervon taloustutkimus PTT:n yhteisessä hankkeessa.
Hankkeen tavoitteena on edistää ilmastoviisaiden metsänhoitotoimien toteutusta tukemalla metsänomistajien päätöksentekoa.
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