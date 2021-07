Metsä

Testiajossa kuusipyöräinen mönkijä: Etenemiskykyä parantaa kolmannen pyöräparin lisäksi edistyksellinen voimansiirtolinja Metsä Kuudella renkaalla vetävä mönkijä on kiilannut suosiossa perinteisen nelivetoisen ohi Pohjois-Suomessa.

Kari Lindholm

Kuusipyöräinen traktorimönkijä on huomattavasti vakaampi ajettava kuin nelipyöräinen, eikä se kaadu yhtä helposti. Kuvassa on BRP:n Rovaniemen kelkkatehtaalla koottu Can-Am Outlander Max 650, jonka vetotapa on 6x6.

”Kuusipyöräisen ja nelipyöräisen ero on kuin yöllä ja päivällä. Kuusipyöräinen peittoaa nelipyöräisen ajettavuudessa ja etenemiskyvyssä mennen tullen”, BRP Finland Oy:n Pohjois-Suomen aluepäällikkö Juha Mäkimartti Rovaniemeltä kuvailee. MT:n esittelyssä on Rovaniemen kelkkatehtaalla koottu kaksipaikkainen ja kuudella pyörällä vetävä traktorimönkijä 6x6 Can-Am Outlander 650 Max. Ajokki sijoittuu tehtaan Outlander-malliston keskivaiheille noin 17 000 euron hintaisena. Hyvän etenemiskyvyn taustalta löytyy pintapainetta pienentävän kolmannen pyöräparin lisäksi edistyksellinen voimansiirtolinja. Perusajotilassa laite vetää neljällä takapyörällään. Etuveto kytketään tiukan paikan tullen toimintaan sähköisesti ohjaustangosta. ”Etuperän viskolukko lukittuu nestekytkimen avulla”, Mäkimartti selvittää. Etuperän lukitus ei vaikuta laitteen ohjausta huonontavasti. Ohjausta keventää ajonopeuden mukaan säätyvä sähköinen ohjaustehostin. Kari Lindholm Can-Am Outlander Max -traktorimönkijä on tieliikennekelpoinen ja rekisteröity kahdelle. Malliston myydyin ja samalla edullisin Cam-Am 6x6 malli kantaa kyljessään merkintää Outlander 450, ja sen suositus­hinta on 12 000 euroa. Can-Am 6x6 mönkijämalliston lippulaiva on Outlander Max 1 000, joka asettuu hinnaston yläpäähän muhkealla reilun 20 000 euron suositushinnalla. Suositushinta on mönkijöiden tapauksessa enemmänkin teoreettinen minimihinta, sillä käytännössä mönkijät myydään lähes aina enemmän tai vähemmän varusteltuina. ”Lisävarusteilla mönkijän hinta on helppo tuplata. Varusteita on saatavilla sadoittain”, Mäkimartti sanoo. Metsätilalliselle sopivia lisävarusteita ovat pohjapanssari, kylkiraudat, moottorisahan kiinnitystelakka ja led-työvalot, joilla laitteen hintalappu pompsahtaa reilulla tuhannella eurolla. Etupään sähkövinssi on vakiovaruste, ja jos vinssi tilataan myös taakse, se kustantaa 519 euroa lisää. Jos mönkijällä haluaa ajella 60 kilometrin maksiminopeudella tai talvikeleissä, voi tuulilasi olla tarpeellinen hankinta. Kahvan- ja peukalonlämmittimet löytyvät Outlander 650:sta vakiona. Kari Lindholm Matkustajalle on pikalukoilla varustettu istuin, jonka voi tarvittaessa poistaa. Kuusipyöräiset Outlanderit ovat vahvistaneet markkina-asemaansa nopeasti, ja Pohjois-Suomessa ne ovat jo kiilanneet myyntimäärissä nelipyöräisten Outlandereiden edelle. ”Sama trendi on nähtävissä Etelä-Suomessakin, tosin pienellä viiveellä.” Tieliikennekelpoiset traktorimönkijät ovat löytäneet paikkansa kotitalouksien yleisajokkeina, joilla hoituvat metsäajojen lisäksi myös lumityöt talvella. Monet hankkivat niitä myös nuorison käyttöön mopoautojen tilalle. Hirviseurueet käyttävät mönkijöitä yleisesti, eikä vähiten siksi, että niihin on saatavilla aseenkuljetuskotelo, mikä mahdollistaa aseen luvallisen kuljetuksen. Mäkimartti huomauttaa, että kuusipyöräinen mönkijä sopii mainiosti myös perävaunun vetoon. Yleisellä tiellä 6x6 Outlander 650:lla saa vetää kytkentämassaltaan 907 kilon kärryä. Malliston pakokaasupäästöt ovat vähäiset Euro 6 -standardin moottorien ansiosta. Aiheet 6x6 Can-Am Outlander 650 Max kuusipyöräinen mönkijä mönkijä