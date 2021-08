Video: MT:n toimittaja Kalajoen paloalueella: "Lohduton näky, vielä leijailee pienoinen savun haju ilmassa"

Kalajoen metsäpalossa on arvioiden mukaan kärsinyt noin 300 hehtaaria metsää.

Monilta alueilta on hakattu puusto ennaltaehkäisevästi tai kaatumisvaaran takia.

MT:n toimittaja on tänään ollut paikalla Kalajoella seuraamassa metsäpalon sammutustöitä.

"Lohduttoman näköistä, vielä leijailee pienoinen savun haju ilmassa", toimittaja Hermanni Härkönen kuvailee.

Alueella, johon toimittaja pääsi vierailemaan, palo on ilmeisimmin levinnyt maata pitkin. Puissa on edelleen latvat, mutta ne ovat palaneet ruskehtaviksi. Runko on paikoin hiiltynyt vajaan kolmen metrin korkeuteen saakka.

Alueella on tuulivoimaloiden rakentamista varten tehty leveitä sorateitä, jotka eivät ole pidätelleet liekkejä, vaan tie on molemmista puolin mustunut.

Siellä täällä näkyy myös hiiltyneitä puupinoja. Palomestarin arvion mukaan puut on kaadettu aikaisemmin palon tieltä pois, mutta tulen levitessä pinot ovat jääneet sen alle. Mahdollisimman suuri osa puusta pyritään säilyttämään myyntikuntoisena.

Hankalakulkuinen maasto on täynnä kivenmurikoita ja kuoppia.

"Ihan miettii, että mitä siinä on ollut, mikä on noin mustana palanut."

Videolla näkyy "Mörkö" eli vesisäiliöllä varustettu kuormatraktori kastelemassa aluetta.

