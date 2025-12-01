Kartongin ja sellun tuotanto notkahti keskikesän jälkeenTehtaiden seisottaminen näkyy tuotanto- ja vientilastoissa. Metsäteollisuuden tuotteita vietiin kolmella miljardilla eurolla heinä–syyskuussa.
Metsäteollisuuden tuotantomäärät Suomessa kasvoivat vielä tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla, mutta talouden epävarmuus leikkasi tuotantoa vuoden kolmannella neljänneksellä.
Metsäteollisuuden etujärjestön Metsäteollisuus ry:n mukaan alan kaikkien päätuoteryhmien tuotanto laski suhteessa edelliseen neljännekseen ja viime vuoden vastaavaan neljännekseen.
Heinä–syyskuussa Suomessa tuotettiin paperia 0,7 miljoonaa tonnia. Tuotantomäärä laski 3,1 prosenttia vuoden 2024 vastaavasta ajanjaksosta.
Kartongin tuotantomäärä putosi 18,2 prosenttia vuotta aiemmasta. Kartonkia tuotettiin yhteensä 0,8 miljoonaa tonnia. Sellua valmistui 13,7 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten vastaavalla neljänneksellä, yhteensä 1,6 miljoonaa tonnia.
Myös sahatavaran tuotantomäärät laskivat. Sahatavaraa tuotettiin 2,5 miljoonaa kuutiometriä, mikä on 3,9 prosenttia vähemmän edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden.
Tullin tuoreiden ulkomaankauppatilastojen mukaan metsäteollisuustuotteiden viennin arvo oli vuoden kolmannella neljänneksellä kolme miljardia euroa. Massa- ja paperiteollisuuden vienti oli arvoltaan 2,1 miljardia euroa ja puutuoteteollisuuden mukaan lukien huonekalut 0,8 miljardia euroa.
Yhteensä metsäteollisuuden viennin arvo laski kolmannella neljänneksellä 7,5 prosenttia vuoden 2024 vastaavasta ajankohdasta. Tämä johtui erityisesti sellun ja kartongin viennin arvon laskusta.Artikkelin aiheet
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
- Osaston luetuimmat