Tapio Korpeinen jatkaa Metsäteollisuuden puheenjohtajanaMetsäteollisuus ry:n puheenjohtajiston muodostavat isojen yhtiöiden miehet.
UPM:n talous- ja rahoitusjohtaja Tapio Korpeinen jatkaa Metsäteollisuus ry:n puheenjohtajana.
Valinnan teki yhdistyksen syyskokous.
Puheenjohtajistoon varapuheenjohtajina kuuluvat Metsä Groupin pääjohtaja Jussi Vanhanen ja Stora Enson toimitusjohtaja Hans Sohlström.
Syyskokous päätti, että ensi vuonna Metsäteollisuus ry:n hallituksessa on 21 jäsentä. Kuluvana vuonna jäseniä on ollut 23.
Metsäpalvelu
