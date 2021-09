Puurakenteisia autotalleja valmistava yritys valmistautuu tuotantoseisokkiin – sahatavaran hinnannousu romahdutti kannattavuuden

Piharati Oy:n vuosi on ollut vaikea. Kannattavuus on koetuksella, kun sahatavaran hinta on noussut alle vuodessa yli kolminkertaiseksi.

Johannes Tervo

Kuluva vuosi on ollut synkkä kauhajokelaisyritykselle. Piharati Oy:n toimitusjohtaja Kari Rouvali (kuvassa oikealla) ja hallituksen puheenjohtaja Pentti Rouvali valmistautuvat ajamaan tuotannon tilapäisesti alas, kunnes sahatavaran markkinatilanne vakautuu.

Puurakenteisia elementtitekniikalla toteutettavia autotalli- ja piharakennuksia suunnittelevalla, valmistavalla ja myyvällä Piharati Oy:lla on ollut vaikea vuosi.

Kauhajokelaisyritys on joutunut vaikeaan rakoon, kun sahatavaran hinta on kuluvan vuoden aikana räjähtänyt nousuun.

"C24-runkotavara on lähes kolminkertaistunut hinnaltaan maaliskuulta heinäkuulle. Maaliskuussa hinta oli 233 euroa kuutiometriltä ja heinäkuussa jo 638 euroa. Samassa ajassa pohjamaalatut laudat ovat kallistuneet 300 eurosta 665 euroon sekä laudat ja ruoteet noin 175 eurosta 410 euroon", Piharati Oy:n hallituksen puheenjohtaja Pentti Rouvali kertaa tunnuslukuja.

"Hinnannousut ovat tänä vuonna olleet kerta kaikkiaan käsittämättömiä. Olen ollut alalla vuosikymmeniä, eikä koskaan ole nähty mitään vastaavaa", Pentti Rouvali sanoo.

Sahatavaran hinnannousu on tasaantunut heinäkuun huipun jälkeen, mutta hinnat pysyvät edelleen ennätyksellisen korkealla.

"Kesästä asti on ollut vaikeaa. Jatkuvasti kohonneet hinnat, erityisesti sahatavaran osalta, ovat pakottaneet meidät nostamaan tuotteidemme hintoja. Autotallejamme myydään nyt noin 60 prosenttia kalliimmalla kuin aiemmin, jotta pystymme toimittamaan ne näillä korotetuilla raaka-aine hinnoilla. Katetta ei juuri jää ja tulos heikkenee jatkuvasti", yrityksen toimitusjohtaja Kari Rouvali kertoo.

"Olemme jo joutuneet toimittamaan vanhoja tilauksia huomattavasti alle omakustannushinnan", toimitusjohtaja tähdentää.

"Tietysti tämä on näkynyt myyntiluvuissamme aika lailla. Kauppa on hiipunut niin pahasti, että tällä hetkellä valmistaudumme tuotantoseisokkiin. Markkinatilanne on nyt niin epävakaa ja vaikeasti ennakoitava, että on järkevintä ajaa tuotanto alas muutamaksi kuukaudeksi", toimitusjohtaja summaa.

Piharati Oy työllistää kymmenen henkilöä. Toimistossa suunnittelu- ja myyntityötä tekee neljä henkeä ja loput työntekijät ovat tuotannon puolella.

"Autotallit ovat meillä selvästi merkittävin juttu, mutta rakennamme muitakin piharakennuksia, esimerkiksi saunoja", Kari Rouvali toteaa.

Yrityksen henkilöstöä joudutaan nyt lomauttamaan

"Tuotanto jäi viime viikolla lomautetuksi ja lokakuusta suunnittelijatkin siirtyvät osapäiväisiksi tai lomautetuksi", toimitusjohtaja sanoo.

Eteläpohjalainen perheyritys on ollut toiminnassa kymmenen vuotta.

Hallituksen puheenjohtaja Pentti Rouvali kuvailee tilannetta kohtuuttomaksi.

"Meidän kaltaisillemme firmoille tilanne on aivan mahdoton. Ja tällaisia yrityksiä on Suomessa monia. Ei nykytilanteesta hyödy myöskään metsänomistaja, kun kantohinnat eivät ole nousseet. Vain suuret sahat hyötyvät tästä ja kauppaliikkeet puutavaraa hamstraamalla."

Toimitusjohtaja Kari Rouvali toivoo, että sahatavaran hintaralli rauhoittuisi lähikuukausina.

"Sahatavarassa hinta on noussut katosta läpi, mutta myös teräksen ja kattopeltien hinnat ovat kohonneet alkuvuodesta tähän päivään noin 65 prosentilla", hän huomauttaa.

"Tosi erikoisia aikoja eletään. Olisi mukavaa kuulla päättäjiltä arvioita siitä, että missä nyt mennään", Kari Rouvali pohtii.