Sahatavaran vienti Suomesta kasvanut yli kymmenen prosenttia Myyntimäärät kasvaneet useimpiin keskeisiin vientimaihin, mutta kauppa Japaniin ja Kiinaan laskenut.

Sahatavaran vienti Iso-Britanniaan on kasvanut 17 prosenttia vajaaseen 0,6 miljoonaan kuutioon. Kuva: Jaana Kankaanpää

Sami Suojanen

Suomalaisen sahatavaran vienti on tukevassa yli kymmenen prosentin kasvussa tänä vuonna. Lisäys on tullut erityisesti vuoden alussa, jolloin sahatavaran näkymät olivat vielä kohtuulliset.

Syyskuun tullitilastojen mukaan Suomesta vietiin lähes 6,7 miljoonaa kuutiota sahatavaraa tämän vuoden tammi–syyskuussa. Se on 11 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana.

Mäntysahatavaran osuus viennistä oli 3,1 miljoonaa kuutiota ja kuusisahatavara 2,9 miljoonaa kuutiota. Höylättyjä tuotteita vietiin 0,7 miljoonaa kuutiota.

Vilkkainta vienti oli Egyptiin, jonne laivattiin hieman alle miljoona kuutiota sahatavaraa. Se oli kymmenen prosenttia enemmän kuin viime vuonna.

Egyptin jälkeen suurimpia vientimaita olivat Iso-Britannia, Viro, Japani ja Saksa. Kauppamäärä Japaniin supistui kolme prosenttia, mutta kasvoi Saksaan 13 prosenttia, Iso-Britanniaan 17 ja Viroon 23 prosenttia.

Viiden suurimman vientimaan jälkeen kuudentena tuli Kiina, johon kuljetettiin 342 000 kuutiota sahatavaraa. Se 13 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden yhdeksän kuukauden aikana.

Yli 20 prosentin kasvulukuja tilastoitiin muun muassa Alankomaihin, Belgiaan, Israeliin, Latviaan, Liettuaan ja Tanskaan.

Kuusisahatavaran vientihinta nousi elokuusta 0,6 euroa kuutiolta 252 euroon, kun taas männyn laski elokuusta neljä euroa 232 euroon kuutiolta.

Tänä vuoden yhdeksän kuukauden aikana kuusisahatavaran vientihinta on keskimäärin ollut 253 euroa kuutiolta ja männyn 235 euroa.

Viime vuoden vastaavana aikana kuusen vientihinnan keskiarvo oli 235 euroa ja männyn 220 euroa kuutiolta.