Metsä

Teollisuusliitto ja UPM:n vaneriteollisuus ovat saavuttaneet neuvottelutuloksen työehtosopimusneuvotteluissa – vaatii vielä Teollisuusliiton hallituksen päätöksen Metsä Mahdollisen sopimuksen sisällöstä osapuolet kertovat myöhemmin.

Markku Vuorikari

UPM Plywood eli yhtiön vaneriteollisuus on yksi seitsemästä liiketoiminta-alueesta, mihin UPM on tavoitellut liiketoimintakohtaista työehtosopimusta. Kuva on yhtiön vaneritehtaalta Mikkelin Ristiinasta.

"UPM Plywood Oy sekä Teollisuusliitto ovat saavuttaneet neuvottelutuloksen työehtosopimusneuvotteluissa. Sopimukseen voimaan tuleminen edellyttää vielä Teollisuusliiton hallituksen päätöksen", kertoo Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto Twitterissä. UPM Plywoodin eli yhtiön vaneriteollisuuden johtaja Mika Kekki vahvistaa tiedon myös Twitterissä. Kekki toteaa, että mahdollisen sopimuksen sisällöstä kerrotaan myöhemmin. UPM on tavoitellut liiketoimintakohtaisia työehtosopimuksia. Liiketoiminta-alueita on seitsemän: graafiset paperit, erikoispaperit, tarrapaperit, sellu, biojalostamoliiketoiminta, sahat ja vaneriteollisuus. UPM Plywood Oy, työntekijöiden edustajat sekä Teollisuusliitto ovat saavuttaneet neuvottelutuloksen UPM Plywood Oy:n työehtosopimusneuvotteluissa. Sopimukseen voimaan tuleminen edellyttää vielä Teollisuusliiton päätöksen. Mahdollisen sopimuksen sisällöstä kerrotaan myöhemmin. — Mika Kekki UPM (@KekkiMika) December 8, 2021 Aiheet Mika Kekki Riku Aalto UPM UPM Plywood