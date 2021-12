Keiteleen Kylävainio: "Paikallista sopimista tulee edistää yhtiön ja henkilöstön vuoropuhelun kautta"

Pentti Vänskä

Yksi työpaikka saha- ja puutuoteteollisuudessa luo merkittävät kerrannaisvaikutukset aluetalouteen ja laajemmin koko yhteiskuntaan työpaikkojen, kantorahatulojen ja vientitulojen muodossa. Työrauhan rikkominen saa aikaan merkittäviä työllisyyteen liittyviä negatiivisia vaikutuksia koko toimitusketjussa, Ilkka Kylävainio toteaa.

Teollisuusliitto on julistanut ylityökiellon ja saarron Keitele-yhtiöille. Ylityökielto ja saarto liittyvät yleissitovan työehtosopimuksen päättymiseen tämän vuoden lopussa.

Keitele Group ihmettelee liiton toimia perjantai-iltana julkaistussa tiedotteessa.

"Keitele Forest ei ole työnantajaliiton jäsen ja on noudattanut työehtosopimusta yleissitovuuden perusteella. Yhtiö noudattaa voimassa olevaa työehtosopimusta, myös kaikkia työlainsäädäntöön liittyviä lakeja ja asetuksia", Keitele Forestin hallituksen puheenjohtaja Ilkka Kylävainio toteaa.

Kylävainion mukaan yhtiön henkilöstöstä alle kolmasosa on Teollisuusliiton jäseniä.

"Tästä syystä yhtiö on tiivistänyt vuoropuhelua henkilöstönsä kanssa, valmistellut omat Keitele-yhtiöiden työehdot, jotka ovat paremmat kuin voimassa oleva työehtosopimus. Yhtiön tavoitteena ei ole heikentää työehtoja paikallisen sopimisen kautta."

Työntekijöiden alhaisesta järjestäytymisasteesta johtuen Teollisuusliitto ei voi aidosti edustaa koko Keitele Groupin henkilöstöä yhtiön suuntaan, hän toteaa.

"Paikallista sopimista tulee edistää yhtiön ja henkilöstön vuoropuhelun kautta."

Kylävainio huomauttaa, että konserni ei ole koskaan 40 vuoden historiansa aikana lomauttanut eikä irtisanonut henkilöstöään tai urakoitsijoitaan.

"Yhtiö on maksanut vuosien aikana useita miljoonia euroja voittopalkkiota henkilöstölleen. Tänä vuonna on maksettu 806.000 euroa."

Suomen eduskunta, hallitus, talousasiantuntijat ja mm. OECD ovat suositelleet paikallista sopimista yhtenä toimenpiteenä, jolla voidaan vahvistaa kilpailukykyä, Kylävainio muistuttaa.

Hänen mukaansa saha- ja puutuotetoimialalla on noin 200 yritystä, joista toistaiseksi viisi yritystä on tehnyt yrityskohtaisen työehtosopimuksen Teollisuusliiton kanssa. Tilanne on avoin lähes kaikissa yrityksissä Suomessa, myös muilla toimialoilla.

"Yhden yrityksen valitseminen ylityökiellon ja saarron kohteeksi on kapeakatseista eikä edistä sovun syntymistä. Toivomme, että Teollisuusliitto lopettaa perusteettomat uhkailut, painostamistoimet ja väärän tiedon levittämisen", Kylävainio päättää.

