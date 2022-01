Tykkylumen katkomien sähköjen palauttaminen kestää myöhäiseen iltaan – lumisade ja kova tuuli vaikeuttavat korjaustöitä

Kainuun alueella on ollut korjaustöissä nelisenkymmentä asentajaa ja kymmenkunta metsuria.

Taistelu tykkylumen aiheuttamia sähkökatkoja vastaan jatkuu Kainuussa. LEHTIKUVA / KIMMO RAUATMAA

Kainuun sähkönjakeluhäiriöiden korjaustyöt jatkuvat myöhäiseen iltaan, arvioi Kajave Oy tiedotteessaan tänään kello yhden maissa iltapäivällä. Yhtiö vastaa verkkoalueellaan sähkön toimittamisesta Kainuun ja osittain Pohjois-Pohjanmaan verkkoalueella.

Tykkylumi painaa puiden oksia sään lauhduttua erityisesti Itä-Suomessa.

Tilanne on kuitenkin menossa parempaan suuntaan. Iltapäivällä kahden jälkeen oli Energiateollisuuden mukaan lähes 800 sähkötöntä asiakasta. Vielä aamulla kahdeksan jälkeen oli runsaat 4 000 sähkötöntä asiakasta lähes 50 kunnan alueella, ilmeni Energiateollisuuden sähkökatkokartasta.

"Keskiviikon ja torstain välisenä yönä syntyneet sähkönjakeluhäiriöt on korjattu arviolta iltaan mennessä", Kajave kertoo tiedotteessaan.

Kainuun alueella on ollut korjaustöissä nelisenkymmentä asentajaa ja kymmenkunta metsuria. Häiriöiden havainnoinnissa on apuna käytetty sahaushelikopteria. Sitä käytetään lumen painamien oksien poistamisessa sähkölinjojen päältä. Kopteria on käytetty apuna ainakin Suomussalmella.

Sähkökatkoksia voi kuitenkin tulla lisää vielä lähipäivinä.

"Lumikuorma voi aiheuttaa lisää vikoja lähivuorokausien aikana ja niiden korjaukseen on varauduttu", Kajave tiedottaa.

Eniten sähkökatkoksia on tänään ollut Pohjois-Karjalan ja Kainuun alueilla. Sähköttömiä talouksia on ollut jonkin verran myös Keski-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Ylitornion alueella.

Suurimmat häiriöt kohdistuivat Hyrynsalmeen, Lieksaan, Valtimoon ja Kontiolahdelle. Katkoksia on yhteensä yli kymmenen eri sähköyhtiön alueella.